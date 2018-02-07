المهندس تتحالف مع ميونخ رى الألمانية فى الطبى

المال ــ خاص تحالفت شركة المهندس للتأمين «MIC»، مع مجموعة «ميونخ رى» الألمانية لإعادة التأمين، لطرح وثائق جديدة فى فرع «الطبى» من خلال ذراعها فى مصر بمجال الرعاية الصحية «ميد نت». وأبرم التحالف كل من رضا فتحى، رئيس مجلس الإدارة…

المال ــ خاص

تحالفت شركة المهندس للتأمين «MIC»، مع مجموعة «ميونخ رى» الألمانية لإعادة التأمين، لطرح وثائق جديدة فى فرع «الطبى» من خلال ذراعها فى مصر بمجال الرعاية الصحية «ميد نت».

وأبرم التحالف كل من رضا فتحى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمهندس للتأمين، وأحمد نوح، المدير الإقليمى لـ«ميدنت- مصر».

قال رضا فتحى، رئيس مجلس إدارة «المهندس»، إن التحالف جاء فى إطار سياسة الشركة لاستحداث منتجات تأمينية جديدة للعملاء فى السوق المصرية، عبر إتاحة تغطيات بمزايا تأمينية جديدة للأفراد والمجموعات فى مجال التأمين الطبى، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن أولى تلك المنتجات قريبا.

وبلغت حصيلة الأقساط المباشرة لشركة المهندس للتأمين فى فرع الطبى 24.9 مليون جنيه فى العام المالى 2016/2017 من إجمالى أقساطها البالغة 320 مليون جنيه فى العام نفسه، فيما بلغت فاتورة التعويضات بالطبى 18.5 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، من إجمالى تعويضاتها البالغة 127 مليونا خلال الفترة نفسها.