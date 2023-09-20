المهندس «أمين سراج» العضو المنتدب للشركة: 108 مليارات جنيه إجمالي استثمارات «هايد بارك»

تتبنى شركة هايد بارك العقارية للتطوير خطة طموح للتوسع فى السوق المحلية والتواجد بأكثر من مشروع فى مختلف أنحاء الجمهورية يضمن لها ريادة السوق العقارية، بعدما وصل إجمالى استثماراتها إلى 108 مليار جنيه.

المهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير كشف عن الموقف التنفيذى سواء فى المبيعات أو الإنشاءات بخلاف المزايا التى تتمتع بها مشروعات الشركة فى القاهرة الجديدة وأكتوبر والساحل الشمالى، بخلاف استعراض ما تم تسويقه من المشروعات الأخرى التابعة لشركة فاوندرز.

تأسست هايد بارك العقارية عام 2007 تحت اسم داماك العقارية للتطوير وفى عام 2009 استحوذ بنكى “التعمير والاسكان” و”العقارى المصرى العربى” والشركة القابضة للاستثمار والتعمير على %60 من أسهمها، وفى مايو 2013 دخلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمساهم وشريك استراتيجى بدلا من مجموعة داماك العقارية.

المال : فى البداية نود التعرف على رأسمال الشركة وقيمة الاستثمارات؟ .

أمين سراج : رأس مال الشركة يقارب 1.839 مليار جنيه، وتم تحقيق مبيعات تجاوزت 10 مليارات، ومن المتوقع أن تصل إلى 12 أو 13 ملياراً بنهاية 2023، اما إجمالى الاستثمارات فتقدر بأكثر من 108 مليارات جنيه.

المال : حدثنا عن المشروعات الرئيسية التى تتولى هايد بارك تطويرها فى السوق المحلية؟.

أمين سراج : هناك مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، وهو يعد من أكبر المشروعات العقارية المتكاملة فى السوق ، حيث تزيد مساحته الإجمالية على 6 ملايين متر، يقع بالقرب من بوابة العاصمة الإدارية الجديدة.

يقام على 8 مراحل مختلفة بإجمالى عدد وحدات حوالى 20 ألف ، كما يتضمن أجزاء سكنية وإدارية وخدمية، ومن المقرر تسليم أخر مرحلة فى عام 2030 .

تتميز الوحدات بتنوع تصميماتها من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء، والتى تم تصميمها بواسطة شركات عالمية متخصصة فى تخطيط المدن.

وتمثل حديقة “هايد بارك” بمساحتها الشاسعة البالغة 600 ألف متر إحدى السمات الفريدة للمشروع الذى يحتوى على جميع الأنشطة الترفيهية والتجارية والخدمية التى تلبى كافة الاحتياجات لقاطنى المشروع، وتُعد أكبر حديقة على مستوى القاهرة بتكلفة استثمارية تتخطى 500 مليون جنيه، تم تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 105 آلاف متر بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه.

ويحتوى المشروع على نادى رياضى واجتماعى على مساحة 40 فداناً، كما تم الاتفاق مع شركة بلو ريبون إيجيبت لإدارة الأندية الرياضية وجارى حاليا وضع التصميمات للنادى مع كبرى المكاتب المتخصصة.

كما قامت هايد بارك بشراكة مع “نادى أرسنال الإنجليزي” مطلع 2018 لتكون الشريك الرسمى له فى مصر، بالإضافة لتوقيع عقد رعاية حصرية مع السباحة العالمية فريدة عثمان فى ذات العام الذى بموجبه أعلنت هايد بارك عن إطلاق أكاديمية فريدة عثمان للسباحة بهايد بارك القاهرة الجديدة.

وفى إطار خطة هايد بارك التوسعية وقعت الشركة عقوداً مع كبريات شركات المقاولات وعدد من المختصة بتطوير البنية التحتية لتطوير مشروع “هايد بارك القاهرة الجديدة” ومنها “حسن علام” و”ريدكون” و “كونكريت بلس” و “ميدكوم” و”الخرافي” و”كونستك” و أكثر من 40 شركة أخرى.

كما يوفر مشروع “هايد بارك القاهرة الجديدة” مدارس دولية ومبانى إدارية مراكز طبية ونادى رياضى و club houses.

تم التعاقد لتوصيل وتنفيذ شبكة إنترنت متكاملة داخل الكمبوند بتكلفه مبدئية للمرحلة الأولى تقدر بحوالى 30 مليون جنيه والمراحل الأخرى قد تصل تكلفتها إلى 200 مليون.

وحققت مبيعات فى 2023 حتى الآن حوالى 3.5 مليار جنيه و من المتوقع أن تشهد زيادة فى المبيعات %20 ، كما وصل إجمالى الأعمال الإنشائية لحوالى 4 مليارات من إجمالى 6 مليارات.

وتم تسليم 4088 وحدة وأكثر من أخرى تحت التشطيب بعام 2023، ويبلغ عدد الأسر قاطنى كومبوند هايد بارك بأكثر من 2000 أسرة.

المشروع يحتوى على منطقة تجارية “ هايد أوت”، وتم إنشاء إدارة (Works 360 (للتشطيبات وتقدم لعملائنا أفضل الأسعار وطرق سداد مرنة تصل أقساطها إى 3 سنوات وتسليم الوحدات كاملة للعملاء خلال 6 أشهر.

وتم الانتهاء من إنشاء خزان سعة 10 آلاف متر مكعب يعمل بكامل طاقته عند انقطاع المياه لتوفير أعلى سبل الراحة للعملاء.

واستمراراً لزيادة وتفعيل طرق التواصل مع العملاء تم إطلاق تطبيق Hyde Park App، وهذا يعد أفضل وسيلة يتم من خلالها متابعة وقياس رضاء العملاء منذ بداية عام 2019.

المال : وماذا عن مشروع بيزنس ديستريكت ؟

أمين سراج : يتميز مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة بالتنوع ما بين الوحدات السكنية والإدارية فقد أطلقت “هايد بارك” وحدات “المنطقة الإدارية – Business District” لتتيح مساحات إدارية صغيرة وكبيرة تبدأ من 54 متر مربع أو مبانى إدارية كاملة، بالإضافة إلى موقف سيارات يتسع إلى 4000 سيارة، لتلبية جميع احتياجات أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى منطقة مطاعم لتلبية جميع احتياجات أصحاب الأعمال.

وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية حوالى 18.5 مليار جنيه، وتبلغ إجمالى مساحة الأرض117 ألف متر ومسموح بالارتفاع 6 أدوار، كما تم نقل مقر 3 شركات وعدد 136 وحدة تحت الإنشاء .

المال : هل هناك أية مستجدات فى مشروع «تاونى» ؟

أمين سراج : هايد بارك تسعى للتوسع فى مشروعاتها بجميع أنحاء الجمهورية وبالتالى حصلت على أرض مساحتها 31 فداناً بمنطقة السادس من أكتوبر وأطلقت مشروعها الرائد “Tawny” ، والذى يقع فى قلب المنطقة السكنية فى 6 أكتوبر محاط بجميع الطرق الرئيسية من المحور، طريق مصر الإسكندرية الصحراوى و طريق الواحات، وحقق مبيعات حوالى 2 مليار جنيه.

ويقام المشروع على مراحل مختلفة، كل مرحلة ستتضمن جزء سكنى وجزء خدمى، ومن المقرر تسليم آخر مرحلة من المشروع فى عام 2024.

وتقع المبانى على %20 من مساحة المشروع ليكون أول بوتيك كومبوند لهايد بارك، وتصمم المبانى والمساحات على الطراز الحديث، و حرص المصممون على وجود مساحات خضراء فى منتصف جميع الوحدات حتى يتسنى لجميع القاطنين الاستمتاع بالطبيعة.

كما يتمتع المشروع بالعديد من المميزات حيث أن عدد الوحدات حوالى 240 فيلا بمساحات تتراوح بين 240إلي280 متر ما بين تاون هاوس وتوين هاوس و فلل لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء، والتى تشرف على تصميمها شركات عالمية متخصصة فى تخطيط المدن.

وتم تنفيذ أكثر من %80 من إجمالى المشروع وجارى تسليم الوحدات الآن على أن يتم الانتهاء منه بنهاية 2024.

المال : حدثنا عن تجربة الشركة فى منطقة الساحل الشمالى ؟

أمين سراج : لدينا مشروع سى شور الساحل الشمالى، كأول تواجد لنا هناك فى إطار استراتيجية تنويع المحفظة ودعم جهود الدولة فى سرعة تنمية الساحل الشمالى الغربى وتوفير فرص عمل جديدة بالمنطقة لضمان استدامة التنمية.

وينفرد مشروع سى شور بمزايا تنافسية منها موقع متميز فى الكيلو 210 بطريق رأس الحكمة وقربه من محاور الطرق الرئيسية.

والمشروع يستفيد من التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة فى الساحل الشمالى الغربى، بضخ استثمارات ضخمة لإنشاء مدن عمرانية جديدة تجعله للسكن الدائم وليس خلال أشهر الصيف فقط، وذلك فى إطار مخطط التنمية العمرانية 2052 والذى يهدف لزيادة مساحة رقعة المعمور من %7 إلى %14 لاستيعاب الزيادة السكانية وطرح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص.

ويضم المشروع تصميم عمرانى فريد يعتمد على أسلوب المصاطب بارتفاع 32 متراً من سطح البحر، بشكل يسمح لكل الوحدات السكنية أن تكون مطلة على البحر بمسطح 550 متر، بجانب أن بعض الوحدات تطل على البحر وحمامات السباحة أيضًا والتى يصل عددها نحو 30 مسبح .

وتم وضع المخطط الرئيسى للمشروع من قبل المكتب الاستشارى العالمى EDSA ، والتصميم المعمارى من قبل شركة SB Architects Florida العالمية.

ويضم المشروع عدد 1800 وحدة متنوعة من الفيلات تتراوح مساحتها من 240 إلى 385 متر ، وتاون هاوس المزودة بالروف على مساحة 220 متراً ، وتاون هاوس بدون روف على مساحة 205 أمتار ، بالإضافة إلى توين هاوس بمساحات تتراوح بين 175 إلى 185 متراً مربعاً، كما تتيح الشركة شاليهات الدور الأرضى على مساحة 185 متراً مربعاً والـ”بنتهاوس” على مساحة 225 متراً مربعاً.

وتعتزم هايد بارك تسليم المرحلة الأولى خلال عام 2024 ، وستضم المرحلة الأولى عدد 86 وحدة، على 4 منصات متتالية تتراوح ارتفاعها بين 4 أمتار إلى 14.5 متر تتدرج من الشاطئ تصاعديًا، وتتميز المرحلة الأولى بموقعها المتميز داخل المشروع لقربها من كافة الأماكن الترفيهية مثل الكلوب هاوس والمطاعم، والمساحات الخضراء وشاطئ البحر، بالإضافة إلى حمامات سباحة على مساحة واسعة، وتخطط شركة هايد بارك العقارية للتطوير تسليم التاون هاوس، والتوين هاوس والشاليهات بمختلف مساحتها المطروحة كاملة التشطيب.

وتم تحقيق مبيعات فى المشروع خلال فترة شهور الصيف تجاوزت 4.5 مليار جنيه، وحاليا العمل جارى فى المشروع على قدم وساق.

المال : وماذا عن مشروع جاردن لايكس؟

أمين سراج : هو آخر مشروع لهايد بارك فى منطقة 6 اكتوبر ويضم شقق وفيلات ودوبليكس وتوين هاوس وتاون هاوس ، تم تحقيق مبيعات خلال عام 2023 وحتى الآن وصلت إلى 2 مليار جنيه فى مشاريع غرب القاهرة فقط.

المال : دعنا ننتقل للحديث عن الشركات التابعة، كيف ترى أداء تلك الأذرع ؟

أمين سراج : أطلقنا فى النصف الثانى من عام 2020 شركة فاوندرز للعمل فى مجال الاستشارات العقارية كمتخصصة فى المبيعات والتسويق ، برأسمال 500 مليون جنيه ، و جاردينيا سيتى أولى مشاريعها بالتحالف مع الأهلى صبور.

وبالحديث عن جاردينيا سيتى فالمشروع تعود ملكيته لكل من بنكى الأهلى ومصر، على مساحة 513 فداناً، وتحتل المبانى %20 فقط، حيث يضم حوالى 19,500 وحدة تبدأ مساحاتها من 120 متراً ،كاملة التشطيب مجهزة بكافة الاستعدادات للسكن الفورى، بالإضافة إلى منطقة فيلات تتكون من 100 فيلا مستقلة و حوالى 80 توين هاوس.

وتتجاوز إجمالى استثمارات مشروع جاردينيا سيتى 28 مليار جنيه، ويضم مول تجارى على مساحة 100 ألف متر، ونادى رياضى على مساحة 45 فداناً، و فندق يتكون من 120 غرفة، وعدة مدارس يابانية وقومية، ويقدم جميع المرافق بخطة سداد مرنة تمتد إلى 8 و 10 سنوات بدون فوائد.

المال : هل هناك أية مشروعات أخرى يتم تسويقها عبر فاوندرز ؟

أمين سراج : هناك مشروع وصال ويعتبر مدينة متكاملة الخدمات، يقع فى الكيلو 30 طريق مصر السويس، على مساحة اكثر من 800 فدان ويقدم اكثر من 11 ألف وحدة كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفورى.

ونجحت فاوندرز فى بيع 5,188 شقة بالمشروع ما بين شقق،و دوبليكس،و فيلات وتوين/ تاون هاوس فى غضون عام واحد.

ويبلغ إجمالى مبيعات وصال فى عامى 2022 و 2023 بحوالى 21 مليار جنيه، أما فى عام 2023 فقد تجاوزت 14 ملياراً ، ويقسم المشروع إلى منطقة سكنية و أخرى تجارية.

وتضم المنطقة التجارية مجمع مطاعم ، و سينما وأسواق تجارية وحضانات و دور عبادة و بنوك ومكاتب إدارية بالإضافة إلى نادى رياضي.

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