الإسكندرية

المهندس أحمد مصطفى نائبًا لرئيس «الفياتا» لمنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط

للمرة الثالثة على التوالي
السيد فؤاد 12:46 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21 12:46 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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أعلن المهندس أحمد مصطفى نقيب مستخلصي الإسكندرية السابق، نجاحه في الانتخابات التي أُجريت لاختيار منصب نائب رئيس منظمة الفياتا للمرة الثالثة على التوالي.

وكان «مصطفى» ترشح على منصب نائب رئيس منظمة الفياتا مرتين بانتخابات المنظمة في ماليزيا وجنوب إفريقيا، وتم اختياره من قبل شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ليكون ممثلا لنائب رئيس المنظمة للمرة الثالثة عن منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة وأن الشعبة تعد هي ممثل المنظمة الوحيد بمصر.

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بدوره قال المهندس أحمد مصطفي إن ترشيح الشعبه له يحمله العديد من المسؤوليات لقطاع النقل بمختلف أنواعه.

وأوضح أن الانتخابات تجرى كل عامين بهدف تجديد الدماء وضخ خبرات جديدة لتعزيز التعاون بين المنظمة وشركائها في مختلف قارات العالم، وتجرى حالياً بنظام التصويت الإلكتروني بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتعد منظمة الفياتا العالمية أحد  منظمات النقل الدولي الرئيسة لتيسير التجارة، وهي عبارة عن اتحاد دولي لوسطاء الشحن (فياتا)، كما تعد منظمة غير حكومية، تمثل صناعة الشحن والنقل، إذ يضم نحو 40 ألف من شركات الشحن والخدمات اللوجستية التي توظف نحو 8 – 10 ملايين موظف في 150 بلداً.

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ووضع الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن مستندات موحدة، ونسخاً الكترونية منها لاستخدامها من شركات الشحن والنقل في جميع أنحاء العالم، من هذه الشهادات شهادة وسطاء الشحن بالاستلام، وشهادة وسطاء الشحن ، وإيصال مستودع الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن، وبوليصة الشحن للاتحاد الدولي لوسطاء الشحن متعددة وسائل النقل والقابلة للتداول، وبوليصة الشحن للاتحاد الدولي لوسطاء الشحن متعددة وسائل النقل غير القابلة للتداول، وإعلان شركات الشحن لنقل السلع الخطرة، وشهادة شركات الشحن للوزن متعدد الوسائط.

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بقلم السيد فؤاد

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