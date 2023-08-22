«المهندسين» تتعاون مع ISG لتدريب طلبة وخريجين على تخطيط المستشفيات

نظمت جمعية المهندسين المصرية دورة تدريبية حول برامج تخطيط المستشفيات، برعاية شركة “المجموعة العلمية المتكاملة ISG” الرائدة في مجال حلول الأثاث المعملي والأثاث الطبي للمستشفيات، لتأهيل طلبة وخريجي الهندسية الطبية لسوق العمل ، في مبادرة لتعزيز التحسين المستمر في قطاع الرعاية الصحية والمنظومة الطبية.

وحضر اللقاء عدد من ممثلي المستشفيات والمؤسسات الصحية وخبراء الهندسة الطبية من بينهم المهندس رضا عطا والمهندسة رانيا احمد والمهندسة زينب نصار والمهندسة هند عربي ، بالاضافة الي عدد من المهندسين والخريجين.

وأكد المهندس عادل حسين عضو جمعية المهندسين المصرية، واستشاري الهندسة الطبية، خلال ورشة العمل ، علي ضرورة تعزيز الوعي وتبادل المعرفة حول أهمية التخطيط المستدام والفعّال للمستشفيات في مصر.

وأشار الي أن الكثير من خريجي الهندسة الطبية بحاجة الي التأهيل وزيادة مهاراتهم فيما يخص عملية تخطيط وتصميم المستشفيات، وهو الأمر الذي دفعنا الي التعاون مع “ المجموعة العلمية المتكاملة ISG “في اطلاق دورات تدريبية حول برنامج تخطيط المستشفيات لمساعدة الطلاب والمهندسين علي اقتحام سوق العمل والمساهمة في تطوير القطاع.

وكشف حسين عن أن كلا من جمعية المهندسين المصريين و” المجموعة العلمية المتكاملة ISG ” تستهدفان تأهيل ومساعدة نحو 100 متدرب علي فهم افضل قواعد وأسس تخطيط المستشفيات، وتأهيلهم لسوق العمل وذلك خلال 10 محاضرات تصل مدتها شهرين ونصف فقط.

وقدم حسين خلال السيمينار التعريفي للدورة التدريبية عرضًا تفصيليًا حول الخطوات الرئيسية في تخطيط المستشفيات وكيفية تحقيق التوازن بين البنية التحتية والتكنولوجية والاحتياجات الطبية بما يصب في صالح المنظومة الطبية وتحقيق أقصي جودة للخدمة المقدمة للمرضي.

وأوضح أن البرنامج يشمل تفاصيل الأقسام الطبية ووظائفها والمساحات والعلاقات البينية وكذلك إدارة التكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا المعلومات الطبية وأنظمة المراقبة والسلامة وغيرها وكذلك موديلات لتصميمات معمارية للمستشفيات، مستعرضا العوامل المؤثرة في النجاح والتحديات التي يمكن مواجهتها أثناء التنفيذ.

وأشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة العلمية المتكاملة ISG بشأن مساندة مبادرات التدريب والتأهيل التي سيكون لها مردود ايجابي كبير علي المنظومة ككل.

من جهتها، أكدت الدكتورة منى خيري، رئيس شركة المجموعة العلمية المتكاملة ISG ، علي أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص في تطوير البنية التحتية الصحية في مصر، وتحسين تخطيط المستشفيات التي تلبي احتياجات المواطنين.

واوضحت أن المنظومة الصحية شهدت تحسنًا كبيرا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة الي أهمية برامج التخطيط المبتكر للمستشفيات ودورها في تحقيق الكفاءة والراحة للمرضى والعاملين في المجال الصحي.

وأثنت د. مني خيري علي ومساهمات بعض كوادر استشارات الهندسة الطبية ومن بينهم المهندس عادل حسين، في تأهيل وتدريب الطلبة والخريجين علي برامج تخطيط المستشفيات، وإتاحة فرصة للتواصل والتعلم في هذا المجال الحيوي، بما يساهم في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر.