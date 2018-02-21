المهندسون يصوتون بعد غد لاختيار رؤساء الشعب والنقابات الفرعية

المنافسة بين قوائم "في حب مصر" و"الاستقلال" و"اتحاد المهندسين" سلوي عثمان تنطلق، بعد غدٍ الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين على مستوى الجمهورية، وتتنافس في هذه الانتخابات بالمحافظات ثلاثة قوائم تشعل الصراع وهى "في حب مصر" برئاسة المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسب

المنافسة بين قوائم “في حب مصر” و”الاستقلال” و”اتحاد المهندسين”

سلوي عثمان

تنطلق، بعد غدٍ الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين على مستوى الجمهورية، وتتنافس في هذه الانتخابات بالمحافظات ثلاثة قوائم تشعل الصراع وهى “في حب مصر” برئاسة المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق، و”تيار استقلال النقابة”، برئاسة المهندس طارق النبراوى النقيب الحالى للمهندسين، و”اتحاد المهندسين”، برئاسة الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري.





تقام الانتخابات على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية والشُّعب النقابية لنقابة المهندسين بالمحافظات، بعد غدٍ الجمعة، ويتم استكمالها يوم 2 مارس على مقعد النقيب والأعضاء الذين انقضت مدتهم ومضى على فترة انتخابهم على مقاعد النقابة 4 سنوات.

من أشهر المتواجدين ضمن قائمة “فى حب مصر” أحمد عثمان أحمد عثمان، القيادى بشركة “عثمان أحمد عثمان”، ومحسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومحمود فتحى حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، وجابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، واللواء مهندس محمود مغاورى المدير السابق لسلاح المهندسين، والرئيس السابق للجهاز المركزى للتعمير، واللواء مهندس محمد ناصر حسين، رئيس الجهاز المركزى للتعمير سابقًا، واللواء دكتور حسن عبد المجيد نائب وزير الإنتاج الحربى ومدير الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

أما قائمة “تيار الاستقلال” فينافس من خلالها الدكتور محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب نقيبًا للقاهرة، والمهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب نقيبًا للجيزة، وقائمة “اتحاد المهندسين” انضم لها فاروق الحكيم، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، والدكتور حاتم صادق، رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية، وهشام أشرف، الرئيس الأسبق لاتحاد طلاب القاهرة وعضو لجنة الخمسين.

تقام انتخابات المهندسين بإشراف قضائي كامل، وتم استحداث “النظام الإلكترونى” فى التسجيل للانتخاب، بجانب النظام “اليدوي”، وتم تحديث بيانات الناخبين فى ديسمبر الماضي، كما تم الإعلان عن مقارّ الانتخابات بالمحافظات فى وقت سابق.