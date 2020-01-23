«المهمة» و«بسم الله».. 4 أعمال وطنية لـ«الداخلية» احتفالًا بعيد الشرطة الـ68 (فيديو)

طرحت وزارة الداخلية عدة أعمال فنية وطنية خلال احتفالات عيد الشرطة الـ 68، تضمنت إنتاج فيلمًا تسجيليًا بعنوان “المهمة”، وآخر بعنوان “هنا مصر”، وأغنيتين بعنوان “بسم الله”، تحيا مصر عظيمة بلادي”، وذلك تجسيدًا للإستراتيجية التي تنتجها في التواصل مع المواطنين.

المهمة.. محاكاة واقعية لأبطال مكافحة الإرهاب

واستعرضت الوزارة فيلم “المهمة” أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاحتفالية التي نظمتها بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، ويعكس المحاكاة الواقعية لدور وطني يقوم به مجموعة من أبطال قوات مكافحة الإرهاب.

وأشاد الفيلم بأداء قوات مكافحة الإرهاب وقدراتهم الخاصة، وبطولاتهم في القضاء علي العناصر الإرهابية، والاستشهاد.

وألمح الفيديو إلى أنهم يستمدون قوتهم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة من الحق، ويبذلون كل ما يستطيعون ويقدمون حياتهم للوطن، ضمن يقينهم بالدفاع عن أمان المواطن والوطن.

وأظهر الفيلم مجموعة البلاك كوبرا، وقوات الدعم، لمتابعة ورصد القيادات الإرهابية، ومخططاتهم لتفخيخ الأماكن الحيوية، والتي أودت بحياة المدنيين.

واستعرضوا طرق القبض على تلك القيادات والقضاء عليها، من خلال دحر العمليات الإرهابية والتصدي لها.

بسم الله.. تجسيد لعمل الشرطة في حماية الوطن

وقبل يومين من الاحتفالية، نشرت الوزارة أغنية “بسم الله” لمشاركة المصريين الاحتفالات بعيد الشرطة، وبثتها على صفحتها على “فيس بوك” و”يوتيوب”، والقنوات الفضائية.

أنتج الأغنية، قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، وتضمنت مشاهد للدور البطولي للأمن في ملاحقة الخارجين عن القانون، والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة.

الأغنية كلمات محمد هيكل، وأداء صوتي وتلحين وتوزيع شريف حمدان، وتم المونتاج فيها بوحدات وزارة الداخلية.

واحتوت الأغنية، على بعض من كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد الشرطة السابق الـ 67.

وقال فيها الرئيس: “بلدنا مصر فيها 100 مليون، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى آمنة وسالمة ومستقرة، ودائمًا إن شاء الله للأمام بالمصريين”.

وأبرزت جهود رجال الشرطة والقوات الخاصة في حماية الأمن، والتصدي للإرهاب، واستخدمت كلمات تحفيزية على لسان الجنود والضباط للدفاع عن الوطن بأرواحهم.

عظيمة بلادي.. تظهر جمال مصر

وضمن إنتاج قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، طرحت أغنية “تحيا مصر عظيمة بلادي”، كلمات الدكتور وائل العبيدي، وألحان وتوزيع الدكتور خالد عويضة، وغناء سمية وجدي ومصطفى زكي ومعتز أمين.

وسلطت الضوء على أبرز الأماكن السياحية ومعالم القاهرة، ونهر النيل، وملامح المصريين الأصيلة، ومشاركتهم الاحتفالات فيما بينهم.

وألمحت إلى المشروعات القومية والعقارية التي تبنيها الدولة، وعن دور رجال الأمن في حفظ الوطن.

يذكر أن وزارة الداخلية أنتجت خلال عام 2019، ما يقرب من 4 أغاني وطنية منها “متصدقش”، “إحنا الفراعنة”، تتزامن مع المناسبات الوطنية.

«هنا مصر» ونضال الشرطة

وخلال احتفالية عيد الشرطة، قدم الفنان مصطفى حجاج وهبة مجدي أغنية بعنوان «هنا مصر»، لإبراز دور الأمن في حياة المجتمع، إضافة إلى عدد من العروض الفنية التي تبرز جهود الوزارة في حفظ الأمن، والتصدي للخارجين عن القانون.

ومن خلال عملها الفني الرابع، جسدت وزارة الداخلية في فيلم تسجيلي بعنوان “هنا مصر”، حكاية معركة الإسماعيلية في 25 من يناير عام 1952، والتي خلدت ذكراها وتحتفل بها منذ لك الحين كل عام.

وعرض الفيلم بطولات ونضال وتاريخ الشرطة المصرية منذ القدم، وتحدث عن بطولات الشرطة في عام 1952 عندما وقف رجال الشرطة يوم 25 يناير أمام أقوى الجيوش، ليحمي مدينة الإسماعيلية وأهلها ورفضوا الاستسلام وفي عام 1956 وعلى طول معارك القناة وقف رجال الشرطة لحماية الوطن وشعبه.

وأوضح أن في عام 1973 كان رجال الشرطة يؤمنون الجبهة الداخلية، وفي الثمانينات والتسعينات تصدت الشرطة للإرهاب بقوة وشراسة وقدمت شهداء لحماية مصر وشعبها، وقامت الشرطة المصرية بدور عظيم في مواجهة جماعات الشر أيضا وانتصر الشعب المصري في النهاية.

ومعركة الإسماعيلية، راح ضحيتها 50 شهيدًا، إضافة إلى سقوط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة لهم.

كرارة يجسد شخصية شهيد

وحكى الفنان الكبير أمير كرارة، قصة أسرة الشهيد وائل طاحون، التي استشهد وبعده زوج ابنته الشهيد ماجد عبد الرازق، وقرر بعدها ابنه وائل طاحون الالتحاق بكلية الشرطة، لاستكمال مسيرة والده.

الداخلية تحتفل بعيد الشرطة الـ68

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي -اليوم الخميس- حفل عيد الشرطة الـ 68، المقام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 من يناير عام 1952، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من رموز المجتمع والشخصيات العامة.

وكرم الرئيس عددًا من قيادات وضباط الشرطة خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68.

ومنح الرئيس عدد من ضباط الشرطة، أنواط الامتيار تقديرًا لعطاءاتهم وجهودهم لحفظ الأمن، وبين المكرمين مدير أمن أسوان، ومديرية أمن الغربية، والعميد منار محمد من الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

وكرم عددًا من شهداء الشرطة وأهداهم وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، تقديرًا لأرواحهم التي بذلوها فداء للوطن.