المهرجان القومي للمسرح المصري يكرم 10 قامات فنية (صور)

عقدت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرًا صحفيًّا بالمجلس الأعلى للثقافة، للكشف عن تفاصيل الدورة الخامسة عشرة والتي تحمل عنوان «دورة المخرج المسرحي المصري»، بحضور رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والناقد جرجس شكري رئيس لجنة الندوات وعضو اللجنة العليا.

محمد صبحى وصبرى عبد المنعم وأمينة رزق والزرقاني أبرز المكرمين

وخلال المؤتمر أعلن الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، أسماء المكرمين وهم: الفنان الكبير محمد صبحي، والفنان القدير صبري عبد المنعم، والفنانة القديرة عايدة فهمي، والمخرج الكبير عصام السيد، والمخرج الكبير ناصر عبد المنعم، والمخرج الكبير أحمد إسماعيل، والمخرج الكبير مراد منير، ومهندس الديكور الكبير فادى فوكيه، واسم الفنانة الكبيرة الراحلة أمينة رزق، واسم الفنان الراحل الكبير عبد الرحيم الزرقاني.

الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري مُهداة إلي المخرج الكبير عزيز عيد، وتقام تحت عنوان «المخرج المسرحي المصري»، وتنطلق في يوم 24 يوليو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية،

ويختتم فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس المقبل، على المسرح نفسه برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.

يُذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، تقيمه وزارة الثقافة ويعدّ أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قُدّمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة.

ويهدف إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح بمصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري.

وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريًّا وأدائيًّا وتقنيًّا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.