المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن شروط مسابقاته الثلاث

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة، عن فتح باب المشاركة في الدورة الجديدة بدءًا من يوم 8 يونيو الحالي، والمهرجان برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، ومقرر انعقاد الدورة خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 8 أغسطس .

شروط مسابقة «العروض المسرحية»

حددت إدارة المهرجان الشروط اللازمة للمشاركة فى مسابقة «العروض المسرحية»، وهي أن آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة هو 30 يونيو 2022، المسابقة تشمل العروض المنتجة في الفترة ما بين 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022، ويجب أن يكون تم عرضه على الجمهور لمدة يومين على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك.

وتتحمّل الفرق المشاركة نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض، ولا تتحمل إدارة المهرجان توفير قطع ديكور أو أثاث أو اكسسوار .

وتقبل الفرقة تقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان، ولا يحق لها تحديد أو اختيار مسرح بعينه أو طلب تغيير المسرح بعد وضع الجدول وإخطار الفرقة .

ويحق لإدارة المهرجان تحديد موعد العرض في التاريخ والمكان المناسبين «داخل المدة المقرّرة لانعقاد المهرجان».

لا يحق للفرقة اختيار موعد محدد أو طلب التغيير بعد وضع الجدول، يمكن لإدارة المهرجان توفير أجهزة مؤثرات إضافية مثل الفيديو بروجكتور في حال طلبها في الاستمارة.

و العروض المنتجة باسم جهة ما والتي سبق عرضها في مهرجانات مثل مسابقة الجامعات لا يحق لها المشاركة ضمن فرع آخر كفرقة حرة مثلاً، بمعنى أن يكون العرض إنتاجاً أصيلاً للجهة المذكورة في استمارة المشاركة.

وترفق بالاستمارة بطاقة تقنية للديكور والإضاءة والصوت كما يرفق باستمارة المشاركة الورقية أسطوانة مدمجة للعرض، أو رابط العرض بالاستمارة الإلكترونية، لتخضع لمشاهدة لجنة اختيار العروض، كما يرفق بالملف العرض وبعض الصور الفوتوغرافية عالية الجودة.

كما يرفق باستمارة المشاركة سيرة ذاتية لكل من المخرج والمؤلف.

ومن الشروط أيضًا: ضرورة الحصول على موافقة ترخيص من الرقابة على المصنفات الفنية للنص والعرض بتقديم نسخة ورقية وCD للعرض للرقابة في وقت مبكر للحصول على الترخيص وتقديمه ضمن أوراق التقدم للمسابقة، وذلك على مسؤولية الفرقة، كما يعتبر التوقيع بالموافقة على تلك الشروط جزءاً أساسياً من قبول الترشيح

شروط مسابقة المقال النقدي التطبيقي

أما مسابقة المقال النقدي التطبيقي فمن أهم شروطها أن يكون المقال قد نُشر فى الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022 فى إحدى الجرائد الورقية أو الإلكترونية وأن يتكون من 1500 إلى 2000 كلمة .

ويتم تحرير استمارة الاشتراك من الرابط المذكور أدناه أو من مقر المهرجان بالمسرح القومى بالعتبة، ومرفق بها 5 نسخ مطبوعة ونسخة PDF على أسطوانة مدمجة.

شروط مسابقة الدراسة النظرية «البحثية»

أما مسابقة الدراسة النظرية «البحثية»، فشروطها هي أن تتكون الدراسة بحد أدنى من 10000 كلمة، وألا تكون قد نُشرت من قبل، وألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أى درجة علمية أو ترقية أو فازت فى أى مسابقة من قبل .

ويتم تحرير مسابقة الاشتراك من الرابط المذكور أدناه أو من مقر المهرجان بالمسرح القومى ومرفق به 3 نسخ مطبوعة من الدراسة البحثية ونسخة pdf على أسطوانة مدمجة ويتم تسليم الاستمارة ومرفقاتها بمقر المهرجان بالمسرح القومى بالعتبة .