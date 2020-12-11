المهرجان القومي للمسرح المصري يعقد مؤتمرا صحفيا للدورة الـ13 الثلاثاء المقبل

تنطلق فاعليات الدورة الـ13 للمهرجات القومي للمسرح يوم 20 ديسمبر الجاري ويستمر حتى 4 يناير، وتتسابق المسرحيات في مسار واحد للتسابق

يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة عشرة، وذلك في الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور رئيس المهرجان يوسف إسماعيل متحدثا عن الجديد في الدورة الـ 13.

وإسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، وسيتحدث عن كيفية اختيار عروض المهرجان.

ومحمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان متحدثا عن تفاصيل تكريم النجم الراحل محمود ياسين، والإعلان عن أسماء كل المكرمين بالدورة الجديدة.

والناقد جرجس شكري عضو اللجنة العليا متحدثا عن تفاصيل المحور الفكري (150 سنة مسرح).

والناقد باسم صادق متحدثا عن اختيار عروض الجامعات والفرق المستقلة والخاصة.

وعدد آخر من النجوم المسرح المصري ونقاده وأعضاء اللجان المختلفة بالمهرجان للكشف عن كل التفاصيل الخاصة بالدورة الـ13.

دورة الآباء هو اسم المهرجان القومي للمسرح

تقام الدورة الثالثة عشر في الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتي تحمل اسم دورة “الآباء”، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما علي المسرح المصري الذي يؤرخ له منذ عام 1870 م.

تضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم يوسف إسماعيل “رئيسا للمهرجان” وعضوية كلا من أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض.

والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق.

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح “مديرا للمهرجان”.

والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.

يستهدف المهرجان القومي للمسرح عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر .

ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق .

و تحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.