المهرجان القومي للسينما المصرية ينطلق الأربعاء بدون حفل افتتاح

سلوى عثمان ، رحاب صبحىأكد الدكتور سمير سيف، رئيس المهرجان القومى للسينما المصرية، أن فعاليات الدورة الـ 21 للمهرجان - والتي ستقام في الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر الجاري– لن تتضمن حفل افتتاح، وإنما سيكون هناك حفل ختام فقط للتكريم وتوزيع جوائز المهرجان.أشار إلى أن ذلك يعود بالجمهور إلى أ

سلوى عثمان ، رحاب صبحى

أكد الدكتور سمير سيف، رئيس المهرجان القومى للسينما المصرية، أن فعاليات الدورة الـ 21 للمهرجان – والتي ستقام في الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر الجاري– لن تتضمن حفل افتتاح، وإنما سيكون هناك حفل ختام فقط للتكريم وتوزيع جوائز المهرجان.

أشار إلى أن ذلك يعود بالجمهور إلى أساس المهرجان باعتباره مسابقة للإنتاج المحلى، وأن المهرجان يهدف إلى توثيق الإنتاج السينمائي المصري خلال عام من خلال مسابقة، كما تمنى سيف أن تواكب الأوسكار الأمريكية أو سيزار الفرنسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان والذي بدأت فعالياته منذ لحظات في ظل غياب الدكتور أحمد عواض رئيس الصندوق التنمية الثقافية عن الحضور للمؤتمر بصفته ممثل للجهة المنظمة للمهرجان.