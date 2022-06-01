المهرجان القومي للسينما المصرية يحتفي بمسيرة رجاء حسين

في إطار فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية شهد مركز الإبداع الفني – بساحة الأوبرا – ندوة تكريم الفنانة رجاء حسين ، حيث تمت مناقشة كتاب « رجاء حسين.. أقوى من الظلال » بحضور مؤلفة الكتاب الناقدة ماجدة موريس ، وأدارت اللقاء الناقدة ماجدة خير الله.

موريس: تكريم رجاء حسين هو جزء من عودة الحق لقطاع كبير من الممثلين

حيث أكدت الناقدة ماجدة موريس أن التكريم هو جزء من عودة الحق لقطاع كبير من الممثلين الذين يحكم عليهم طبيعة العمل تأدية أدوار تبدو ثانوية ولكنها في الحقيقة أدوار رئيسية .

وأشارت إلى أنها قررت ترك السينما مرتين في مسيرتها كانت إحداهما بعد تهميش دورها في فيلم المهاجر ورغبتها في أداء دور معين.

وأضافت أن تكريم السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية لها في مارس الماضي كان بمثابة التتويج لمسيرتها والذي تحتفي به الفنانة كثيراً.

خير الله: رجاء حسين ممثلة من طراز فريد

وعقبت الناقدة ماجدة خير الله بأن رجاء حسين ممثلة من طراز فريد وكان لديها فرصة ذهبية لتكون نجمة الشباك في مصر خاصة بعد دورها في «أحلام الفتى الطائر » .

وأضافت أن التكريمات أساسية ومهمة في حياة أي فنان، وتساهم في استكمال مسيرته، ودعت إلى أن تكون التكريمات بمثابة نهج متصل للمؤسسات الفنية المختلفة .

جدير بالذكر أن الدورة الحالية للمهرجان القومي للسينما المصرية يحتفي بأربعة من رموز السينما المصرية بإصدار أربع كتب عن أعمالهم ومسيرتهم وهم الراحل المخرج والسيناريست الكبير كامل التلمساني ، المونتيرة القديرة رحمة منتصر، الفنانة القديرة رجاء حسين، الفنان الكبير عبد العزيز مخيون.