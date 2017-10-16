المهرجانات السينمائية في الجونة والإسكندرية على صفيح ساخن

أحمد حمديتشهد الفترة الحالية حالة انتعاشة غير مسبوقة للمهرجانات السينمائية، حيث أسدل الستار منذ فترة عن الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي، والذي حظى بدعم كبير من رجل الأعمال نجيب ساوريس ودون تدخل للدولة، وانتهى منذ يومين مهرجان الإسكندرية السينمائي أيضا كما نستعد خلال أيام قليلة لدورة جديدة ل

أحمد حمدي

تشهد الفترة الحالية حالة انتعاشة غير مسبوقة للمهرجانات السينمائية، حيث أسدل الستار منذ فترة عن الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي، والذي حظى بدعم كبير من رجل الأعمال نجيب ساوريس ودون تدخل للدولة، وانتهى منذ يومين مهرجان الإسكندرية السينمائي أيضا كما نستعد خلال أيام قليلة لدورة جديدة للمهرجان القومي للسينما، ومن بعده مهرجان القاهرة السينمائي.

منافسة ساخنة بين هذه المهرجانات وانطباعات حولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبين السينمائيين، البعض يرى الجونة السينمائي هو الأفضل ويقارنه بمهرجان عريق مثل القاهرة السينمائي بعد تراجع مستواه السنتين الماضيتين، وفي المقابل يؤكد البعض الآخر أن القاهرة السينمائي والإسكندرية هما أهم مهرجانين سينمائيين في مصر.

نرصد في هذا التقرير آراء بعض النقاد حول هذه المهرجانات وما الذي يتمنونه منها، خاصة مهرجان القاهرة السينمائي ودورته القادمة، والتي ستبدأ خلال أيام قليلة، كما نقيم ما الذي قدمه مهرجان الإسكندرية السينمائي الأيام الماضية.

في البداية، قال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن إقامة أي مهرجان سينمائي في مصر يعتبر شيئا راقيا ومميزا، مشيرا إلى أن مهرجان الجونة السينمائي حقق نجاحا كبيرا، رغم بعض الأخطاء البسيطة التي حدثت فيه، لأنه تم تدعيمه ماديا بشكل كبير من رجل الأعمال نجيب ساويريس.

وأضاف لـ”المال” أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فقد عانى من مشكلات كثيرة الأعوام الماضية أهمها أنه يقام تحت رعاية وزارة الثقافة فيعاني من بيروقراطية الدولة، كما أنه لا يوجد له تمويل مادي كافٍ يستطيع تنفيذ ما قام به مهرجان الجونة السينمائي، أما مهرجان الإسكندرية السينمائية فهو مهرجان نوعي محصور بين دول معينة لحوض البحر المتوسط، ويكون دائما في منطقة وسطى لن يعلو كثيرا أو ينزل عنها أيضا، لذا فمهرجان القاهرة هو المنافس الوحيد لمهرجان الجونة السينمائي.

وتابع: مهرجان الجونة هو الوحيد الذي يقارن بالقاهرة السينمائي لأنه منفتح على العالم، بالإضافة إلى أنه أقيم قبل القاهرة بشهرين تقريبا، فاستطاع أن يستقطب الأفلام العربية والأجنبية التي كانت ستعرض في القاهرة السينمائي مثل “الشيخ جاكسون” أو “القضية 23” وغيرها من الأفلام، لذا فقد أصبح هو المنافس الأساسي على مستوى الأفلام أو التمويل، لكن حتى يصل مهرجان القاهرة لمستوى الجونة السينمائي فإنه يحتاج لأموال كثيرة، وذلك يتطلب أمرين هما: رفع وزارة الثقافة يدها عنه لتخفيف البيروقراطية عنه، وكذلك وجود رعاة للمهرجان لدعمه ماديا بشكل كبير، ولا يمكن أن ننسى تاريخ مهرجان القاهرة السنمائي أبدا على مدى أربعين عاما، مؤكدا أن إقامة المهرجانات السينمائية في مصر شيء جيد، لكن الأهم هو كيف تصنع هذه المهرجانات، وماذا ستقدم للجمهور.

ونوه سعد الدين الى انه يوجد في المغرب حوالي 35 مهرجانا يتم اقامتهم سنويا بشكل رائع، وفي مختلف التخصصات ، كسينما المراة أوالضحك وغيرهما من التخصصات ، و يرى ان صناعة المهرجانات تحتاج لاموال كثيرة ، فمهرجان الجونة السينمائي بلغت ميزانيته حوالي 50 مليون جنيه الفترة السابقة بالاضافة الى حوالي 10 مليون جنيه تكلفة الاقامة بالقرية السياحية ، اما مهرجان القاهرة السينمائي فلاتتجاوز ميزاينته 10 مليون جنيه ، وذلك هو السبب في عدم قدرته على اجتذاب نجوما عالميين خلال السنين الماضية مثلما فعل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الاولى .

وأوضح ان مهرجان الجونة في دورته الاولى لم يشهد سلبيات كثيرة سوى في الخلاف مع الصحفيين في حفل الافتتاح فقط ، اما مهرجان القاهرة فمشكلته الاكبر كل عام هي عدم وجود فيلم مصري يشارك في المسابقة الرسمية ، بالاضافة لعدم تواجد النجوم فيه بسبب طلبهم لتكريمهم او مشاركتهم في لجنة التحكيم ، اما مهرجان الاسكندرية فيعتبر مهرجانا اقليميا ولايشارك فيه سوى 6 دول اووربية و5 دول عربية فقط وليس مطلوبا منه النجاح الكبير برغم انه مهرجان عريق منذ ايام كمال الملاخ .

ويرى الناقد سمير الجمل انه ليس هناك ازمة في ان يقام المهرجان السينمائي في اي مكان بشرط ان يكون له شخصية ، مثل مهرجان الاسكندرية لدول حوض البحر المتوسط أو يكون متخصصا في نوعية معينة من الاقلام مثل مهرجان الاقصر للسينما الافريقية ، بحيث يكون له استراتيجية ومهرجان القاهرة السينمائي له الصفة الدورية ومهرجان الجونة يكون متنوعا ، بحيث نضمن التنوع الثقافي فيها ،والا تحول المهرجان الى مجرد عرض لفساتين السورايه على السجادة الحمراء فقط .

وأضاف الجمل ان مهرجان الجونة لايمكن الحكم عليه الان لانه مازال وليدا ، لكنه كان منظما بشكل جيد ومستوى الافلام كان جيدا ايضا ، مشيرا الى انه يمكننا الا نربط المهرجانات بافريقيا أواسيا لان ذلك يصعب الامر ، لكن يمكن ان نقيم مهرجان للشباب اي يكون هناك تخصص في مجال اهتمام المهرجان.

وأشار إلى أنه لا يمكن مقارنة مهرجان الجونة بالقاهرة السينمائي الذي له تاريخ عريق، كما ان الاقصر للسينما الافريقية مازال حديثا ايضا ، مضيفا ليس المهم ان يجذب المهرجان نجوم العالم ، فالاهم ان يقدم لنا افلاما جيدة من انحاء العالم .

وتمنى الجمل من مهرجان القاهرة السينمائي ان يسترد صفته الدولية بقوة لانه يحمل تاريخا منذ سنوات طويلة ويشارك فيه افلاما مصرية مميزة ، لافتا ان ان مهرجان الجونة يمكن ان يكون له صفة وحيثية دولية السنين القادمة بشرط الا يتحول المهرجان للفنانين و لللفساتين والبدل على السجادة الحمراء وصور يلتقطونها لانفسهم فقط .

وأكد أن الأزمة أننا نقيم مهرجانات سينمائية ولايوجد لدينا افلاما سينمائية جيدة لان مايقدم ليس مؤهلا لأن يشارك في مهرجانات كبيرة ، وذلك من العار إلا لو اعتبرنا هذه المهرجانات سبوبة ومجرد تربيطات وعلاقات عامة ، ويكفي ان هناك مهرجانا قام بطرد الناس من الفندق.

ونوه إلى أن الدولة لو خيرت بين تدعيم المهرجانات السينمائية وبين تدعيم السينما فيجب ان تدعم السينما بدرجة كبيرة ، لان الافلام يمكن ان تشارك في مهرجانات دولية اما المهرجانات فهي مجرد جلب الافلام الخارجية لعرضها في مصر لنصبح متفرجين فقط ، وحضورها يعتمد على العلاقات العامة فقط، ولاتحب استضافة اصحاب الخبرات الحقيقية وراس المال لها مثل ورش السيناريو وغيرها وليس استضافة الضيوف لتناول العشاء والتنزه في مصر فقط والسفر بعد حفل الافتتاح مباشرة.

وتقول الناقدة ماجدة موريس إن مهرجان القاهرة بصفته الدولية وسمعته الكبيرة أصبح مهددا في زمن تعويم الجنيه والأزمة الاقتصادية، وعدم دعم رجال الأعمال له، وذلك ما استطاع أن يتجاوزه مهرجان الجونة السينمائي بدعم رجال الأعمال له، بالإضافة للاستعانة بالخبرات المرموقة من الخارج في مسألة إحضار الأفلام ووضع البرامج الخاصة بها، لذلك لا يمكن إنكار أن ذلك المهرجان الذي اقيم في مدينة الجونة الصغيرة لو لم يكن لديه الدعم في الاموال والادارة لم استطاع اجتذاب هذا الكم الكبير من النجوم والإعلاميين أو شباب وكبار السينمائيين والضيوف الأجانب لحضور المهرجان، لأنه توجد فيه ورش سينمائية وأفلام وندوات في مدينة لا يوجد فيها جمهور للسينما.

وأضافت أن التزاوج بين القدرات المالية والخبرات الجيدة في الجونة السينمائي وأهم عناصره وجود شاشات جيدة للعروض، بالإضافة لشاشات حفلي الافتتاح والختام في المسرح المفتوح، وذلك ما يؤثر على أغلب المهرجانات لأنها تتعامل بمكن “دي اس بي” الذي تقدر قيمتها بـ200 ألف جنيه، لذلك هو أعد جيدا لمكان العروض، ومهرجان القاهرة السينمائي يحتاج لذلك، وقد تحقق هذا التنظيم إلى حد ما في مهرجان الإسكندرية.

وأشارت موريس إلى أن العروض التي اختيرت كانت جيدة وجمهور الإسكندرية الكبير كان يفترض وجود جهد أكبر للجذب للمهرجان سواء من دور العرض العامة أو دور العرض خارج الاوتيل، لكن وجدت افلام جيدة برغم الوقت الضيق خلال اربع ايام ، وتبدا العروض من 10 صباحا حتى 10 مساء ، وتم اقامة ندوات كثيرة لحسين فهمي وخالد يوسف وتكريم الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن وصفية العمري وكذلك ندوة لفيلم مولانا، وذلك ماميز مهرجان اسكندرية الذي نرى انه قد اصبح افضل من السنين الماضية ، لكن بسبب ازمته المالية قام بضغط البرنامج ولم يستطع اقامة حفلات كبيرة للضيوف.

وأوضحت أيضا أنه قد تم عرض افلام جيدة في المهرجان من اسباينا و تونس و غيرهما من الدول مثل فيلم “زهرة حلب ” الذي حصل مخرجه زضا باهي على جائزة ف، والفيلم السوري الاب لباسل الخطيب و فيلم “نور” اللبناني ، اما مهرجان الاقصر الاوروبي العام الماضي فتمويله كان ضعيفا بالرغم من دعم وزارة الثقافة له ،لكن نقل معدات السينما واختبار الشاشة وتحديثها ياخذ جهدا كبيرا ووقتا ويحتاج لامكانات صعبة جدا ، ويجب ان يحدث ذلك لانه ليس صحيحا ان تحتكر القاهرة والاسكندرية المهرجانات السينمائية .

وأشارت موريس إلى أن مهرجان القاهرة تاثر قبل بداية عمله هذا العام بسبب عدم دفع وزارتي السياحة والشباب المبلغ المستحق للمهرجان وهو ما يقرب 3 ملايين جنيه، 2 مليون من السياحة، ومليون من وزارة الشباب، وذلك برغم توصية رئيس الوزراء شريف إسماعيل بدعم المهرجان، وذلك أدى للتأثير على ميزاينة وزارة الثقافة لدعمه وحتى الآن رجال الأعمال ما يزالون مترددين يدعمونه أم لا، على عكس ما عله مع مهرجان الجونة نجيب ساوريس، فاسمه كبير في مجال الاعمال والبيزنيس لذلك جذب رجال اعمال كثيرين لدعم مهرجان الجونة السينمائي.

ولفتت موريس الى ان مهرجان القاهرة السينمائي له صفة دولية هامة ويصنف ضمن اهم مهرجانات السينما في المنطقة ، وتسعى مهرجانات دبي ومراكش السينمائية وحيفا في اسرائيل لاخذ مكانة مهرجان القاهرة ، ولو لم ندافع عنه بقوة ماليا ومعنويا وسعينا ان ياخذ حقه اعلاميا سنفاجا في لحظة باستبدال الاتحاد الدولي مهرجان القاهرة بمهرجان اخر في نفس المنطقة العربية ، لاسيما و ان دعاية قنوات اون لمهرجان الجونة ساهم في تعريف الجمهور والناس به لذلك يجب تقديم دعاية حقيقية وكبرى لمهرجان القاهرة وتبني شبكات اعلامية لذلك وهناك مفاوضات مع دي ام سي حاليا بشان مهرجان القاهرة.

وتمنت موريس حضور النجوم المصريين هذا العام في مهرجان بلدهم، لأننا “إن لم نهتم به فسيظل ضعيفا”.