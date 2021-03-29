رياضة

المهدي سليمان: «نوير لو موجود مع بيراميدز مش هيلعب.. وإحنا مش عبيد»

شن المهدي سليمان، حارس مرمى بيراميدز، هجومًا حادًا على مسؤولي إدارة بيراميدز، وذلك بعد استبعاده خلال هذا الموسم عن الملاعب لفترة كبيرة. وقال المهدي سليمان، خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت على فضائية «صدى البلد»: «هناك اتفاق بين أطراف تعرفها…

إسلام مصطفى 2:12 ص, الأثنين, 29 مارس 21 2:12 ص, الأثنين, 29 مارس 21

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شن المهدي سليمان، حارس مرمى بيراميدز، هجومًا حادًا على مسؤولي إدارة بيراميدز، وذلك بعد استبعاده خلال هذا الموسم عن الملاعب لفترة كبيرة.

وقال المهدي سليمان، خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت على فضائية «صدى البلد»: «هناك اتفاق بين أطراف تعرفها مصر كلها أن يتم إبعاد المهدي سليمان، حتى ألا يكون الحارس الثاني، بل أن يكون الحارس الثالث أو خارج النادي».

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وأضاف: «لو حضر الحارس الألماني مانويل نوير إلى بيراميدز هذا الموسم لن يلعب».

وتابع: «لاعبو كرة القدم مش عبيد، هناك لوائح وقوانين تنظم الأمور، أنا سكت طوال الفترة الماضية حتى لا أكون سبب بلبلة حول الفريق وزملائي».

واستكمل حديثه: «أنا هنا لا اتحدث تمامًا عن شريف إكرامي أو أحمد الشناوي، كلاهما حارسين كبيرين، ولكن ما يحدث معي في بيراميدز هو حالة تربص واضحة، والدليل أنه تم إيقافي بسبب تغريدة كتبتها لأمور شخصية، تم استخدامها لاعتقادهم أنني أتحدث عن كرة القدم».

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بقلم إسلام مصطفى

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