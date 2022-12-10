المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي.. التقييم داخل أسوار المدارس

أنهى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022-2023 استعدادتهما لأداء امتحانات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي خلال الشهر الجاري، والتي تعد جزءا من التقييم خلال الفصل الدراسي الحالي، وستعقد خلال أيام للطلاب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية موعد انعقاد المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، حيث ستبدأ المهام الأدائية في كل المواد الأسبوع المقبل بدءا من الاثنين 19 ديسمبر.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي وحقيقة إصدار قرار بإلغاء المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي..

المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي.. حقيقة إلغاء القرار

وتقيس المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي هي أنشطة مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة، حيث تكون من 35 درجة للمادة، ضمن نظام التقييم الكلي للطلاب المكون من 100 درجة للمادة الواحدة مقسمة إلى 60 درجة للاختبارات و35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات للمواظبة على الحضور.

وتختبر المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي مدى اكتساب الطلاب للمهارات حيث تقدم دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، سواء لطلاب الصف الرابع أو الخامس، حيث بدأ تطبيقها على طلاب الصف الرابع الابتدائي منذ العام الدراسي الماضي.

وتمثل تلك الاختبارات مهامًا قصيرة ويخصص لها فترة زمنية قدرها حصتين دراسيتين،، فخلال الحصة الأولى يوزع المعلم للطلاب عددًا من المهام ذات الصلة بالمقرر الدراسي، فيما يختار الطالب مهمة واحدة من هذه المهام وينتهي منها خلال حصتين داخل الفصل أو المدرسة.

المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي

نفت وزارة التربية والتعليم الفني إلغاء المهام الأدائية للصف الخامس الابتدائي، والتقييم في المهام الأدائية داخل المدرسة الذي يمثل جزءاً أصيلا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.

ويشرح المعلم المهام الأدائية والمنتج المتوقع منها للطلاب، فيما يقوم الطالب بأدائها داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة وذلك بدون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس.

وتقسم درجات المهام الأدائية للصفين الرابع أو الخامس الابتدائي الـ35 درجة للمادة كما يلي:

5 درجات للتخطيط الجيد

5 درجات لجدية العمل

25 درجة للمنتج النهائي

ويقدم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام المناسبة لميولهم، وينهي الطالب المهام الأدائية القصيرة المطلوبة منه خلال زمن قدره فترة دراسية.

امتحانات نصف العام 2023 للصف الرابع والخامس الابتدائي

وتعقد امتحانات نصف العام 2023 خلال يناير المقبل للصفين الرابع والخامس الابتدائي وكافة صفوف النقل وحتى الشهادة الإعدادية وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث ستعقد امتحانات نصف العام 2023 بدءا من 14 يناير 2023 وحتى الخميس 26 يناير 2023 وفقا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم حظر عقد امتحانات لصفوف النقل في شهر ديسمبر الجاري وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات شهرين أكتوبر ونوفمبر 2022، فيما ستبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد امتحانات نصف العام 2023 النظرية بأسبوع على الأكثر.

وانتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

وشددت وزارة التعليم على استمرار تقييم الطلاب في المهام الأدائية بشكل طبيعي، والتي تعد أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة، حيث يتضمن نظام التقييم الكلي للطلاب تخصيص 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة.

وأوضحت الوزارة أن التقييم في المهام الأدائية داخل المدرسة يمثل جزءاً أصيلاً من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، ويقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، مُشيرةً إلى قيام المعلم بشرح المهام الأدائية والمنتج المتوقع منها للطلاب، على أن يقوم الطالب بأدائها داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة، دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس.

حقيقة إصدار قرار بإلغاء المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

تتكون المهام الأدائية من مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية، ويوزع المعلم على الطلاب عدداً من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويختار الطالب واحدة منها، بحيث ينتهي منها خلال الفترة المحددة، مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام المناسبة لميولهم، ويخصص للمهام الأدائية 35 درجة لكل مادة، موزعة كالتالي: 5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات لجدية العمل، و25 درجة للمنتج النهائي.

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