المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2022.. نماذج الأسئلة مع اقتراب موعد الاختبارات

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق اختبارات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022، وللصف الخامس الابتدائي، ضمن نظام التعليم الجديد.

وتستعد المدارس الابتدائية، على مستوى الجمهورية، لعقد اختبارات المهام الادائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، نهاية الشهر الجاري، قبل انطلاق امتحانات منتصف العام الدراسي فى نصف شهر يناير المقبل.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن المهام الآدائية للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022 – 2023..

المهام الآدائية للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022 – 2023

تستعد المدارس الابتدائية، على مستوى الجمهورية، لعقد اختبارات المهام الادائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، نهاية الشهر الجاري، قبل انطلاق امتحانات منتصف العام الدراسي فى نصف شهر يناير المقبل.

وتطبق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022، وللصف الخامس الابتدائي، ضمن نظام التعليم الجديد.

المهام الادائية للصف الرابع الابتدائي 2022.. مدة المهمة حصتين متتاليتين

تمثل درجة المهام الأدائية 35 درجة ودرجة الاختبارات الكلية 60 درجة و5 درجات للحضور والمواظبة ليكون إجمالي الدرجات للطلاب في امتحانات نصف العام هي 100 درجة.

وتعقد امتحانات المهام الأدائية لطلاب الرابع والخامس الإبتدائي يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر، على أن تكون مدة المهمة حصتين متتاليتين.

مهام أدائية الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2023

تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدولا خاصا بامتحانات المهام الأدائية قبل موعد الاختبارات بأيام قليلة.

أسئلة اختبارات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي

امتلأت محركات البحث بجوجل، بالبحث عن نماذج أسئلة اختبارات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2022، مع اقتراب موعد عقد الاختبارات، ووفقا للخريطة الزمنية المقررة، للعام الدارسي الحالي 2022-2023، تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في يوم 9 من يناير 2023 وتنتهي في يوم 26 من يناير 2023.

وتبدأ إجازة منتصف العام بدءا من يوم السبت 28 من يناير 2023 وتنتهي يوم الخميس 9 من فبراير 2023.

ويبدأ موعد الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في يوم 11 من فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة حوالي 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023.

وبدأت المديريات التعليمية، فى إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، حتى يتم استعداد الطلاب والمعلمين، في ضوء الخريطة الزمنية المحددة، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.