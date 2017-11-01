المنير: معايير تقرير الممارسة غير كافٍ للحكم على نجاح المنظومة الضريبية

مها أبوودنقال عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، إن المعايير التى يستند عليها تقرير ممارسة الأعمال لقياس نجاح أى منظومة ضريبية، غير كافية للحكم عليها.وأضاف المنير، في تصريحات للمال: ناقشت واضعى التقرير كثيرا، حتى قبل تولى منصب نائب الوزير، فى ضرورة الاعتماد على معايير مختلفة

مها أبوودن

قال عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، إن المعايير التى يستند عليها تقرير ممارسة الأعمال لقياس نجاح أى منظومة ضريبية، غير كافية للحكم عليها.

وأضاف المنير، في تصريحات للمال: ناقشت واضعى التقرير كثيرا، حتى قبل تولى منصب نائب الوزير، فى ضرورة الاعتماد على معايير مختلفة لقياس مدى نجاح الدول فى تطبيق سياسة ضريبية ناجحة.

وأوضح أن اقتران نجاح أى منظومة ضريبية بعدد ساعات ومرات دفع الضرائب فقط، يضع دولا لا تملك سياسة ضريبية جيدة فى مقدمة التقرير، بينما يؤخر دولا أخرى قد تملك سياسة ضريبية أكثر نجاحا.

وكان مركز مصر فى تقرير ممارسة الأعمال لعام ٢٠١٧، قد تراجع بنحو ٥ نقاط، ومن المتوقع صدور التقرير بشكل رسمى مساء اليوم.