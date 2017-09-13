المنير: لجنة الضرائب – البورصة توسع نشاطها ليشمل جميع تعاملات الأوراق المالية

مها أبوودنكشف عمرو المنيِّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن اللجنة التى شكلتها مصلحة الضرائب بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة لتقييم تعاملات خارج المقصورة لأغراض الخضوع للضريبة، وسّعت نشاطها ليشمل بحث جميع الآليات الهادفة للتطبيق الأمثل للضرائب على الأوراق المالية .وك

مها أبوودن

كشف عمرو المنيِّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن اللجنة التى شكلتها مصلحة الضرائب بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة لتقييم تعاملات خارج المقصورة لأغراض الخضوع للضريبة، وسّعت نشاطها ليشمل بحث جميع الآليات الهادفة للتطبيق الأمثل للضرائب على الأوراق المالية .

وكان المنير، قد كشف لـ«المال» الشهر الماضى، أن وزارته شكلت لجنة بالتنسيق مع إدارة البورصة لبحث آليات تقييم أسهم خارج المقصورة لأغراض الخضوع للضريبة .

وقال المنير إن «الضرائب» أنشأت وحدة متكاملة لضرائب الأوراق المالية تابعة لمكتب رئيس المصلحة، بهدف تطبيق الضريبة على تعاملات الأوراق المالية كافة، بما فيها الأسهم والسندات والتوزيعات، وكذلك تعاملات خارج المقصورة، بطريقة مثلى تضاهى المعايير الدولية، فضلا عن التغلب على المشكلات التى واجهت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة سابقًا والتى تسببت فى وقف تطبيقها واستبدالها بضريبة دمغة على التداولات .

يشار إلى أن مجلس النواب أقر، مايو الماضى، تعديلات تشريعية تقضى بتطبيق ضريبة دمغة على التداولات بيعا وشراءً لمدة 3 سنوات، بواقع 1.25 فى الألف خلال السنة الأولى للتطبيق، ترتفع الى 1.50 فى الألف فى السنة الثانية للتطبيق، ثم إلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة للتطبيق، كما شملت التعديلات تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 أعوام.

وأوضح المنير، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن العاملين بوحدة الضرائب على الأوراق المالية تلقوا تدريباً بالبورصة أمس وأول أمس، مقابل تنظيم دورة تدريبية للعاملين بالبورصة فى مصلحة الضرائب لاحقًا، وذلك بناء على تفاهمات ثلاثية بين الوزارة، والبورصة، وشركة مصر المقاصة، لأنها الجهات المعنية بتطبيق وتوريد الضرائب على الأوراق المالية .

وأكد أن الهدف من كل تلك الاجراءات ليس فقط تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البروصة والتى أقرها البرلمان سابقًا، وإنما تهيئة الجهات المعنية والمجتمع الضريبى على التطبيق الأمثل لضرائب الأوراق المالية، بما فيها خضوع تعاملات خارج المقصورة لضريبة الأرباح الرأسمالية حاليًّا، فما أُلغى هو ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البروصة فقط واستبدالها بالدمغة .

وتابع: كما يكمن الهدف من الإجراءات فى تحسين آلية تطبيق الضريبية وتوريدها وآلية تطبيق نسب الاستحواذ والدمج واتفاقيات الازدواج الضريبى على الأرباح الرأسمالية بالنسبة لتعاملات خارج المقصورة التى ما زالت خاضعة لها حتى فى ظل التعديلات التشريعية الأخيرة .

وقال المنير إنه ستتم صياغة كل الآليات التى تنظم عملية تطبيق الضرائب على الأوراق المالية فى شكل تعليمات تنفيذية بعد الانتهاء إلى الصورة المثلى منها حتى تتمكن جهات الاختصاص من تطبيقها .

يشار إلى أن المنير كشف فى وقت سابق لـ«المال»، أن آلية تقييم أسعار الأسهم خارج المقصورة ستختلف بحسب حجم التعاملات، إذ ستشمل التعديلات الجديدة وضع نسب معينة للاستحواذ، بجانب آلية لحساب الضريبة على عمليات الاستحواذ الكبيرة التى تتم خارج المقصورة والتى تخضع لنسبة 3 فى الألف، فضلًا عن وضع آلية للتعامل مع تحصيل وتوريد وتقييم التعاملات خارج المقصورة.