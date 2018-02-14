المنير: لا صحة لمنح إعفاءات ضريبية جديدة للعاملين بالدولة

مها أبوودنأكد عمرو المنير نائب وزير المالية عدم صحة ما نشر على لسانه في اجتماع لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية حول إعداد وزارة المالية تعديلات على قانون ضرائب الدخل تمنح اعفاءات ضريبية جديدة للعاملين بالدولة أو غيرهم.وقال إن هذه التصريحات غير صحيحة ولم تصدر عنه علي الإطلاق.وأكد أنه في

مها أبوودن

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية عدم صحة ما نشر على لسانه في اجتماع لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية حول إعداد وزارة المالية تعديلات على قانون ضرائب الدخل تمنح اعفاءات ضريبية جديدة للعاملين بالدولة أو غيرهم.

وقال إن هذه التصريحات غير صحيحة ولم تصدر عنه علي الإطلاق.

وأكد أنه في محاضرته بلجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الامريكية اقتصر حديثه علي التعديلات الكثيرة التي أدخلت على قانون ضرائب الدخل والصادر عام 2005 حتى أصبح يحتاج إلى تغيير شامل.

وقال إنه أكد على أنه نظرا لوجود أولويات تشريعية مهمة حاليا أمام وزارة المالية فان التغيير فى قانون ضرائب الدخل قد لا يحدث الا مع عام 2019 لمواكبة التغيرات العالمية التى حدثت فى مجال الضرائب علي المستوي الدولي وما نشهده من انتشار للانشطة الاقتصادية الرقمية علي مستوي العالم وكذلك التطورات الاقتصادية والتشريعية في مصر

وأضاف “لم يتطرق من قريب أو بعيد لأية إعفاءات للعاملين بالدولة أو غيرهم”.