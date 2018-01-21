المنير في جمع الضرائب: حققنا الحصيلة بجهد وعمل ونرفض التشكيك

مها أبوودن:قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن هدف وزارته أن يدفع الجميع النصيب العادل من الضرائب، وإرساء دعائم لتشريعات وسياسات ضريبية، وقد راهن الكثيرون على عدم قدرتنا على تحقيق أهدافنا وأهمها الحصيلة الضريبية، ولما تجاوزنا المستهدف بنحو ٧٪ عن المستهدف لأول مرة، بدأ الجميع بالتشكيك فى الجهد و

مها أبوودن:

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن هدف وزارته أن يدفع الجميع النصيب العادل من الضرائب، وإرساء دعائم لتشريعات وسياسات ضريبية، وقد راهن الكثيرون على عدم قدرتنا على تحقيق أهدافنا وأهمها الحصيلة الضريبية، ولما تجاوزنا المستهدف بنحو ٧٪ عن المستهدف لأول مرة، بدأ الجميع بالتشكيك فى الجهد والعمل المبذول.

وأضاف المنير خلال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية، أن الأدلة على أن تحقيق الحصيلة لم يكن محض صدفة أو بسبب التضخم، كما يدعى البعض، هو تحقيق الحصية الجمركية، برغم الإجراءات الترشيدية للاستيراد، وقرار التعويم، وزادت ضريبة الدخل بشكل كبير رغم احتساب فروق أسعار العملة وتضاعفت حصيلة الضريبة العقارية.

وأوضح أنه رغم انخفاض معدلات التضخم هذا العام فقد شهدت الحصيلة الضريبية بنسبة ٦٢٪ خلال النصف الأول من العام، وهو مايرد على مزاعم البعض بأن الحصيلة تزداد بسبب الحظ أو لارتفاع معدلات التضخم، وأوجه الشكر لكل العاملين فى المصالح الإيرادية الذين كانوا من أهم الأسباب.

وعلى صعيد المؤسسات الدولية، فقد أشادت بالإجراءات الضريبية فى تقرير صدر فى ديسمبر، وهناك تقرير سيصدر قريبا عن صندوق النقد الدولى، قال إن أسعار الضرائب تنافسية.

قال: لا نبالغ فى الإشارة إلى تقارير المؤسسات الدولية، وما يهمنا هو رأى المواطن المصرى، ورؤية المستثمر الوطنى، ونتفهم النقد البناء لكننا لا نفهم التشكيك فى الجهود التى بذلتها الإدارة الضريبية والعاملين بالضرائب.