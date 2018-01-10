المنير: تعديل الإقرارات الضريبية لتشمل حوافز الاستثمار الخاصة بالشركات

حسم مشكلات بقيمة 15 مليار جنيه مجلس الدولة انتهى من مراجعة التعديل التشريعى على "إنهاء المنازعات" وأحاله للبرلمان مكاتب للمخاطر والتحليل الاقتصادى على مستوى المصلحة والإدارة استعدادًا للدمج مها أبوودن قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة أدخلت عددًا من التعديلات المهمة

حسم مشكلات بقيمة 15 مليار جنيه

مجلس الدولة انتهى من مراجعة التعديل التشريعى على “إنهاء المنازعات” وأحاله للبرلمان

مكاتب للمخاطر والتحليل الاقتصادى على مستوى المصلحة والإدارة استعدادًا للدمج





مها أبوودن

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة أدخلت عددًا من التعديلات المهمة على نماذج الإقرارات الضريبية المستخدمة خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالى، بسبب التعديلات التشريعية الخاصة بالحوافز الضريبية الواردة فى قانون الاستثمار الجديد، والخاصة بالأشخاص الاعتبارية، فضلا عن الخصومات الضريبية التى تم إقرارها على شرائح ضريبة الدخل بالنسبة لدخول الأشخاص الطبيعيين.

وأضاف المنير أن الإقرارت ستكون متاحة إلكترونيا لكبار الممولين وشركات الأموال خلال موسم تسليم الإقرارات الحالى، وسيتم إلزام الشركات بتسليمه إلكترونيا.

وأكد أن نماذج الإقرارات الخاصة بالموسم الجديد ستتضمن عددًا من التعديلات التشريعية التى دخلت على قوانين الضرائب مثل الحوافز الضريبية التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وإن كان فعليا لم تنشأ أى شركات وفقًا للآليات التى تتيح التمتع بتلك الحوافز الضريبية حتى الآن، لكننا تعجلنا فى تضمينها فى الإقرارات الجديدة طالما صدر تشريع بها.

يشار إلى أن موسم تسليم الإقرارات يبدأ مطلع يناير من كل عام وينتهى آخر مارس من كل عام بالنسبة لدخول الأفراد “الأشخاص الطبيعيين”، وفى نهاية أبريل بالنسبة لدخول الشركات “الأشخاص الاعتبارية”.

وتابع: وضعنا خانة للحوافز بالنسبة للشركات، وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين تم تعديله ليشمل الخصومات الضريبية التى صدر بصددها تعديل تشريعى على الشرائح الضريبة، يضمن استرداد ما بين 40 و%80 من قيمة الضريبة المستحقة على دخول الأشخاص الطبيعيين.

يذكر أنه صدر عدد من التعديلات التشريعية الخاصة بالضرائب، خلال العام الماضى من بينها صدور الحوافز الضريبية الخاصة بقانون الاستثمار، فضلا عن صدور تعديلات تشريعية تتضمن خصومات ضريبية على دخول الأشخاص الطبيعيين.

وفى شأن الضريبة العقارية قال المنير: لدينا خطة لحصر العقارات المبنية، مقسمة على مرحلتين، المرحلة الأولى على مستوى الفترة القصيرة التى تمتد خلال الأربعة أشهر المقبلة، وسيتم خلالها حصر المجتمعات الأكثر تحقيقا للحصيلة مثل المنتجعات السياحية والسكنية “الكومباوندات”.

وأكمل: هذا الحصر يتم بالتعاون بين أكثر من جهاز من أجهزة الدولة التى لديها معلومات أو بيانات عن الثروة العقارية.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المرحلة الثانية ستكون قبل نهاية العام، وسيتم خلالها حصر باقى المناطق السكنية، كاشفا أنه سيعاد تقدير أسعار العقارات المبنية العام المقبل وفقا للنص القانونى الخاص بإعادة تقدير العقارات المبنية كل 5 سنوات، والمعروف بـ”التقدير الخمسى”.

وأوضح أن مصلحة الضرائب العقارية ليست وظيفتها الحصر والتقدير بالنسبة للعقارات المبنية، ولكنه دور عدد من أجهزة الدولة المعنية بالعقارت المبنية، موضحا أن حصر الثروة العقارية بمعنى تحديد خريطة للعقارات المبنية يشمل إجراءات أكبر من إجراءات وزارة المالية وحدها، لذا لزم التعاون مع عدد من الجهات للوصول إلى نتيجة مثلى.

وأكد المنير أن من بين تلك الإجراءات إلزام عدم ثبوت الملكية إلا بعد تسجيلها بالشهر العقارى، وحتى الآن هناك عمليات نقل ملكية يتم الاعتراف بها دون تسجيل، من خلال عقود عرفية أو صحة توقيع أو صحة نفاذ، وهو ما يمثل أيضًا جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمى.

وأضاف: بذلنا مجهودًا فى مجال ضريبة التصرفات العقارية، وزادت حصيلتها، وتحتاج أيضا إلى تضافر الجهود من باقى أجهزة الدولة لحصر الثروة العقارية، وسيساعد فى ذلك أيضا اتجاه الدولة لاستحداث نظام رقم قومى للعقارات والشركات، مما يتيح كل البيانات الخاصة به وقت الحاجة.

وأكد المنير أن المجهود المبذول فى مجال الضريبة العقارية ظهرت نتيجته فى تضاعف حصيلتها، ففى العام المالى 2013/ 2014 حصلنا ضريبة عقارية بقيمة نصف مليار جنيه، فى حين كان مستهدفا تحصيل 2.5 مليار جنيه، وفى عام 2014/ 2015 كان مستهدفًا تحصيل 4 مليارات وحصلنا نصف مليار جنيه، وفى 2015/2016 كان المستهدف 3.6 مليار جنيه وتحقق 1.3 مليار جنيه، وفى 2016/2017 كان المستهدف 2.8 مليار جنيه وتحقق 2.2 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن نسبة النمو التى تحققت حتى الآن %80، ولأول مرة، والمستهدف خلال العام المالى الجارى 4 مليارات جنيه، ولكن الحصيلة حتى الآن تمثل حوالى %1 من الناتج المحلى الإجمالى، وهى ما زالت نسبة ضئيلة رغم تضاعفها، لذلك يجرى العمل على تحسينها من خلال إجراءات الحصر والتقدير الدقيقة.

وفى شأن منظومة الضرائب الدولية قال المنير، قمنا بمجهود كبير فى هذا الإطار بداية من توقيع اتفاقية متعددة الأطراف مع دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنميةoecd، وهى الاتفاقية التى تتركز محاورها على مكافحة نقل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبى، ولدينا اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول، ونسعى للانتهاء من نظام السعر المحايد قريبا جدا، وهو الدليل الإرشادى الخاص لمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات وشركات الأوف شور، والذى ترتكز محاوره أيضًا على منع نقل الأرباح، وتآكل الوعاء الضريبى بهدف تحصيل الضريبة العادلة من تلك الشركات.

وأضاف أن ما تم حتى الآن فى مجال إصدار التعليمات الإرشادية الخاصة بتسعير المعاملات والمعروفة باسم نظام السعر المحايد هو تعريب الطريقة الأشهر فى هذا المجال على المستوى الدولى وهى طريقةTNMM، وهى طريقة هامش ربح صافى المعاملات، والتى من أجلها اشتركت مصلحة الضرائب للمرة الأولى فى قاعدة البيانات الدولية الخاصة بعقد المقارنات المبينة على تقرير الدولCOUNTRY BY COUNTRY، واشتراك المصلحة فى قاعدة البيانات يتم للمرة الأولى على الرغم من أن كل مكاتب المحاسبة الدولية مشتركة بها وتعتمد عليها فى إجراء مقارنات التسعير على أساسها.

وكشف المنير أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل عدد من الاتفاقيات الضريبية الثنائية، بهدف تعديل البنود الخاصة بمنع نقل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبى، وفى مقدمة هذه الاتفاقيات اتفاقية مصر مع دولة موريشيوس.

ولفت إلى أن هناك محورًا أخيرًا انتهت الوزارة منه فى مجال الضرائب الدولية، وهو نظام السعر المسبق فى محاسبة الشركات متعددة الجنسيات، ومن المتوقع صدور نظام تسعير المعاملات الدولية بالكامل بعد عرضه على جهات الاختصاص نهاية الشهر الحالى.

وأوضح المنير أن الوزارة تستعد لإصدار قانون الجمارك فى أقرب وقت ممكن، والذى يرتكز على محورين أساسيين، هما تسهيل الإجراءات مع ضمان مكافحة التهريب الجمركى، وكذلك سيتم تطبيق نظام الشباك الواحد، وهو نظام مختلف عن نظام الشباك الواحد المتبع فى قانون الاستثمار الجديد، وسيتم من خلاله الربط إلكترونيا بين كل المواقع ذات الصلة بالعملية الجمركية؛ من أجل إنهاء كل الإجراءات من خلال نافذة واحدة، ولأجل ذلك تم الربط إلكترونيا مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لإنهاء إجراءات الفحص للإفراج عن البضائع التى تحتاج لقرار من الهيئة، وسيتم الربط بالتتابع مع كل الأجهزة ذات الصلة بالعملية الجمركية، مثل الأمن العام، ومصلحة الموانئ ووزارة النقل.

وتابع: فكرة “السنجل ويندو” فى الجمارك مختلفة عن الاستثمار، ولن يكون هناك وجود من موظفين من جهات أخرى فى الدولة، وبالتعاون مع عدد من الأجهزة بالإضافة إلى استكمال منظومة تركيب أجهزة الأشعة سيتحقق تقليل عمليات التهريب وبالتالى تزيد الحصيلة، لكن لدينا قناعة فى الجمارك بشكل خاص أن الهدف ليس الحصيلة، لاسيما بعد الإعفاءات الكثيرة وتخفيض معدلات الواردات، وهدفنا الأساسى مكافحة التهريب الجمركى.

وأشار المنير إلى أن قانون الجمارك تم الانتهاء منه وهو فى مرحلة المراجعة النهائية.

وقال عن آخر إحصاءات الطلبات المقدمة لإنهاء المنازعات، إن الوزارة تلقت 140060 طلبًا لإنهاء المنازعات، منها 11445 منازعة فى ضرائب الدخل، و2614 منازعة فى ضرائب المبيعات، وتم الفصل فى 5323، وعدد الطلبات التى مازالت تحت الفحص 3737 طلبا، وهذا بسبب كمية الطلبات الكبيرة التى تم تقديمها خلال الشهر الأخير من مهلة القانون فى سبتبمر الماضى، ولكن أمامنا مهلة تمتد لستة أشهر لأن القانون ينص على أن يتم تجديد مهلة إنهاء المنازعة كل 3 أشهر.

وأضاف: تم الفصل فى طلبات قيمتها 24 مليار جنيه كانت نتيجتها نحو 15 مليار جنيه بعد تخفيض بعضها، وما لم يتم الفصل فيها قيمتها 15 مليار جنيه فقط.

وأشار إلى أن تعديلات قانون إنهاء المنازعات بمد مهلته عامان آخران تم الانتهاء منها فى مجلس الدولة، وسيتم عرضه على مجلس النواب.

ومن المعروف أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية صدر بشكل مؤقت لمدة عام انتهت فى سبتبمر الماضى، ولكن الوزارة أعدت تعديلات تشريعيا بمد مهلته عامان آخران.

وكشف المنير أن وزارته تعد حاليا دراسة لإخضاع التجارة الإلكترونية للضريبة، مشيرا إلى أن صعوبة حصر التجارة الإلكترونية ليست فى مصر وحدها، لاسيما أنها تحتاج إلى إمكانيات ضخمة لحصر النشاط حتى يتم إخضاعه.

وعلى مستوى الإدارة الضريبية قال المنير: يتم حاليا إعادة هيكلة المصالح الإيرادية، تمهيدا لجاهزيتها عند اتخاذ قرار الدمج بين مصلحتى ضرائب الدخل وضرائب المبيعات.

وتابع: بدأنا الدمج بالتدريج بنفس الفكر المطبق فى مركز كبار الممولين، والذى يرتكز حول تقديم خدمات نوع الضريبة من نفس الشباك، وسيتم تطبيقه بشكل قطاعى أولا، ثم يتم تطبيقه فى كل المأموريات الضريبية.

واستطرد: كل تلك الخطوات عبارة عن خطوات تمهد لإتمام عملية الدمج، وقد بدأت فكرة دمج مصلحة الضرائب فى عام 2007 بعد صدور قانون الضريبة على الدخل بنحو عامين، ولكن كانت هناك مقاومة لعملية الدمج بسبب اختلاف ظروف العمل فى الضريبتين، لاسيما من ناحية الحوافز المالية، ولكن مع إعادة الهيكلة الأخيرة التى تمت خلال العام الماضى فى مصلحة الضرائب، لم تعد هناك اختلافات كبيرة، وهو ما يسهل الخطوات المقبلة بشكل كبير.

وأكمل المنير “لدينا حاليا المأمور الشامل الذى يمكنه العمل فى الضريبتين”، وسيسهل الأمر أكثر بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى سيقسم الوظائف الضريبية على حسب تكوينها الوظيفى وليس على حسب نوع الضريبة، وسيشمل أيضًا الدمج وضع نظام أفضل للحوافز.

ولفت إلى أن تطوير المصلحة حاليا يتضمن إنشاء إدارات للمراجعة لأول مرة فى مصلحة الضرائب كتلك الموجودة فى الشركات، وهو ما يتيح حوكمة المصلحة، وإعادة هيكلتها، وستكون تحت السيطرة التامة من جانب إدارة مماثلة داخل وزارة المالية، وسيتم إنشاء إدارات للمخاطر، ستكون أيضا تحت سيطرة إدارة مماثلة لها فى الوزارة.

وأوضح أن هذه الإدارات ستتابع عمليات الفحص الدقيقة وأنه يسير بالشكل القانونى المطلوب، وتضمن عدم وضع تقديرات جزافية، وكذلك تضمن ألا تكون هناك فجوات بين حجم الحصيلة الضريبية من أى قطاع وحجم نشاطه، وسيكون هناك إدارات للتحليل الاقتصادى سيرتبط عملها أيضا بتحليل سبب الفجوات التى تنشأ بين حجم النشاط والحصيلة منه.

وأكمل المنير: ليس هناك اتجاه لتعديل أسعار الضريبة، خصوصا أن السعر العام للضريبة هو سعر تنافسى %22.5، ونستعيض عنه حاليا بنظام الخصم الضريبى الذى طبق العام الماضى.