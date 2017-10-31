المنير: إجراءات تقلل ساعات دفع الضريبة لتحسين المؤشرات الدولية

كتبت مها أبوودن قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، إن وزارة المالية ستعمل على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات التى من شأنها تقليل عدد ساعات سداد الضريبة، بهدف تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية. أكد المنير أن…

كتبت مها أبوودن

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، إن وزارة المالية ستعمل على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات التى من شأنها تقليل عدد ساعات سداد الضريبة، بهدف تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.

أكد المنير أن تراجع ترتيب مصر بواقع ٥ مراكز فى مؤشر دفع الضرائب كأحد مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال هذا العام، لم يكن بسبب عيب فى السياسات الضريبية التى اتخذتها الحكومة خلال العام.

أوضح المنير أن هذا المؤشر يعتمد فقط على قياس عدد الساعات، وعدد مرات دفع الضريبة، وليس السياسة الضريبية.

وكان ترتيب مصر قد تراجع بواقع ٥ مراكز فى مؤشر دفع الضرائب، وفقا لمعلومات حصلت عليها (المال) مقارنة بتراجع بنحو ١١ مركزا فى تقرير العام الماضى.