المنيا تكلف بنك القاهرة بترويج 560 فدانًا على القطاع الخاص

عصام عميرة:كشف عصام البديوى، محافظ المنيا، عن تكليف بنك القاهرة بطرح وترويج أصول مملوكة للمحافظة، بمساحة تصل إلى 560 فدانًا، شرق مركز ملوى، وتسويق 6 آلاف متر مربع، منها 3000 م بمنطقة الكورنيش، ونفس المساحة خلف الديوان الرئيسى للمحافظة.أضاف بديوى لـ«المال»، أن طرح المساحات المذكورة سل

عصام عميرة:



كشف عصام البديوى، محافظ المنيا، عن تكليف بنك القاهرة بطرح وترويج أصول مملوكة للمحافظة، بمساحة تصل إلى 560 فدانًا، شرق مركز ملوى، وتسويق 6 آلاف متر مربع، منها 3000 م بمنطقة الكورنيش، ونفس المساحة خلف الديوان الرئيسى للمحافظة.



أضاف بديوى لـ«المال»، أن طرح المساحات المذكورة سلفاً هى أولى مراحل خطة المحافظة فى استغلال الأصول المتاحة، بهدف توفير حصيلة مالية مناسبة تساهم فى تنفيذ مشروعات الخدمة، التى تمس المواطنين بشكل مباشر.



وتابع: «نستهدف استغلال 10 أبراج تجارية مملوكة للمحافظة بمنطقة شلبي، لافتا إلى أن المحافظة قدمت إحداثيات تلك الأصول لبنك القاهرة، لتسويقها وعرضها على المستثمرين الجادين».



ووقعت محافظة المنيا بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة خلال الفترة الماضية، لترويج وتسويق أصول المحافظة، كون الأخير يمتلك الكفاءات الفنية، والآليات والأدوات اللازمة للترويج، فضلا عن خبرته فى إدارة الأصول بمختلف أنواعها.