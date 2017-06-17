المنيا تسلم 276 ألف متر أراض صناعية مجانًا

المال ـ خاصسلم اليوم المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ومحافظ المنيا اللواء عصام البديوي، عددا من عقود الأراضى الجديدة لتخصيص الأراضى للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بإجمالى 72 قطعة أرض بالمجان للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالى مساحة 276 ألف متر مربع وتشمل مجال

المال ـ خاص

سلم اليوم المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ومحافظ المنيا اللواء عصام البديوي، عددا من عقود الأراضى الجديدة لتخصيص الأراضى للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بإجمالى 72 قطعة أرض بالمجان للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالى مساحة 276 ألف متر مربع وتشمل مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج والدوائية والتعدينية ومواد البناء.

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس أحمد المغازى رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية.

وقال الوزير إن إحداث تنمية صناعية حقيقية بمحافظات الصعيد هو أحد أهم أولويات إستراتيجية التنمية الصناعية التى تنفذها الوزارة حاليا، لافتا إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة عبد الفتاح السيسى والخاصة بمنح الأراضى الصناعية بالمجان للصعيد أسهمت فى زيادة الطلب على الاستثمار فى الأنشطة الصناعية بمحافظات الوجه القبلى.

من جانبه أعرب عصام البديوى محافظ المنيا عن سعادته بهذا الانجاز والذى سيعيد إحياء المنطقة الصناعية بالمطاهرة مرة أخرى ليساهم فى توفير فرص عمل بتلك المصانع وتحقيق تنمية اقتصادية تسهم فى حلول سريعة لعدد من التحديات والمشاكل فى المحافظة.

وأعلن المحافظ أن المصانع الجديدة تبلغ استثماراتها 880 مليون جنيه وستوفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل، وناشد المستثمرين بالعمل على استكمال كل الإجراءات لتشغيل تلك المصانع، مؤكدا أن المحافظة ستكون جاهزة لتيسير كل العقبات أمامهم.

وأكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن إجمالى ما تم تخصيصه من أراض صناعية بالمجان فى محافظات الصعيد منذ صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إلى 173 قطعة أرض باجمالى مساحة 520 ألف متر مربع شملت محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الشهر المقبل تسليم عقود تخصيص أراض بالمجان بمحافظتى أسوان وبنى سويف.