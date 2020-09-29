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المنيا الجديدة : قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة بداية من غدٍ

من 9 صباحًا إلى 9 مساء
خالد الأسمر 4:58 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 4:58 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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قال محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه سيتم قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، من 9 صباح غدٍ الأربعاء 30/9/2020 وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم.

قطع المياه في إطار الصيانة الدورية

وأضاف، أن ذلك يأتي في إطار الصيانة الدورية ورفع الكفاءة لمحطة تنقية المياه بالمدينة، ويتم ربط المرحلة الثانية بالمرحلة الأولى لمحطة تنقية المياه لرفع تصرف المحطة من طاقة 40 ألف م3/يوم إلى طاقة 45 ألف م۳/يوم تمهيداً لدخولها الخدمة، بجانب أعمال غسيل وتطهير المروقات.

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وأهاب رئيس جهاز المدينة، بالمواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة لتخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكداً عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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