المنيا الجديدة تطلب زيادة إضافية في الميزانية

محمود زكيقال المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة إن الجهاز يستعد لطلب زيادة إضافية في ميزانية الجهاز على أن يتم تحديدها خلال شهر مشيرًًا إلى أن الزيادة تأتي على خلفية طرح مشروعات جديدة للإسكان الإجتماعي.وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن الجهاز يقوم حاليًا بالفتح الفني لعدد 89 عمارة إس

محمود زكي

قال المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة إن الجهاز يستعد لطلب زيادة إضافية في ميزانية الجهاز على أن يتم تحديدها خلال شهر مشيرًًا إلى أن الزيادة تأتي على خلفية طرح مشروعات جديدة للإسكان الإجتماعي.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن الجهاز يقوم حاليًا بالفتح الفني لعدد 89 عمارة إسكان اجتماعي بالمدينة على أن يتم الفتح الفني وترسية المشروع على شركات المقاولات في فترة لن تزيد عن شهر من الفتح الفني للمشروع.

وأوضح ان الجهاز طرح عدد من المشروعات الجديدة بالمدينة والتي تستهدف رفع الكفاءة لأحياء المدينة خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن تم طرح مشروع استكمال أعمال تطوير الأرصفة والجزر الرئيسية بالمدينة بالإضافة إلى الإستعداد لطرح تنفيذ أعمال طرق منطقة الإمتداد الجنوبي بمساحة 257 فدان، بالإضافة إلى طرح أعمال طرق لعدد 64 قطعة قطعة بالحي السابع بالمدينة.

وأشار أنه جار الرفع المساحي لمنطقة الإمتداد الجنوبي وذلك بمساحة 257 فدان، مشيرة إلى أنه تم الفتح المالي لتنفيذ المرحلة الأساسية للطرق المحيطة لمشروع الإسكان المتوسط “دار مصر”.

ولفت أنه تم إسناد أعمال الأسفلت لمنطقة الإسكان الاجتماعي لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

وأوضح أنه جار تنفيذ اعمال المرافق الداخلية لمنطقة 140 فدانا الخاصة بالتوسعات الشمالية.

للمدينة حيث تشم أعمال المرافق تنفيذ أعمال مياه وصرف وطرق لتلك المنطقة حيث تقوم بتنفيذ المشروع شركة النصر العامة للمباني ” ايجيبكو” إحدى شركات قطاع الأعمال العام وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 28 مليون جنيه.

وأشار رئيس جهاز تنمية المنيا الجديدة أن شركة المقاولات المصرية “مختار إبراهيم” تقوم بتنفيذ أعمال المرافق بالحى الثالث والحي الرابع بالمدينة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 160 مليون جنيه مشيرًا إلى أن الشركة تقوم أيضًا بتنفيذ أعمال المرافق لمنطقة 1400 فدان وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 160 مليون جنيه أيضًا على ان يتم الإنتهاء من تنفيذ المشروعين خلال العام المالي المقبل.