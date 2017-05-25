المنيا الجديدة تستهدف 700 مليون جنيه للعام المالي المقبل

قال المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إن الجهاز يستهدف 700 مليون جنيه في ميزانية العام الجديد 2017/ 2018، مشيرًا إلى أن الميزانية الجديدة تزيد بحوالي 80 مليون جنيه على الميزانية الحالي 2016/ 2017.

وأضاف وهبة، في تصريحاته، لـ”المال”، أن الجهاز يسير وفقًا للجدول السنوي الموضوع له في تنفيذ المشروعات بالمدينة، متوقعًا أن يثمر ذلك عن تنفيذه بنسبة 100% قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل.

وأكد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن شركة مختار إبراهيم للمقاولات العامة تقوم حاليًّا بتنفيذ أعمال مرافق بالمدينة بتكلفة تبلغ 140 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ طرح تنفيذ 18 عمارة إسكان متوسط “دار مصر” بالمدينة.

وأشار إلى أنه جارٍ طرح أعمال مرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعي المجاورتين الرابعة والخامسة، بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه، لافتًا إلى أن عددًا من شركات المقاولات تتنافس للحصول على تنفيذ تلك الأعمال، ومن أبرزها المقاولون العرب وحسن علام ومختار إبراهيم.

وأوضح أنه جارٍ طرح مناقصة عامة لتنفيذ أعمال مرافق 1400 فدان إسكان استثماري بالمدينة خلال الفترة الحالية، بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه.

ونوَّه بأنه تم تسليم قطع الأراضى السكنية (عمارات) بالمجاورتين الأولى والخامسة، بمنطقة الامتداد، للفائزين بالقرعة العلنية للأراضى المميزة، والتى تم إجراؤها بتاريخ 30/7/2016، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2017 وحتى يوم الأربعاء الموافق 31/5/2017.

ولفت إلى أنه جارٍ تصميم المرافق لقطعة بمساحة 140 فدانًا سيتم طرحها للتنفيذ خلال الربع الأخير من العام الحالي، وتبلغ تكلفة تنفيذ مرافقها حوالى 20 مليون جنيه.

وذكر رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة أنه جارٍ ترفيق وتجهيز 257 فدان أراض خدمية؛ لطرحها على المستثمرين خلال 2017.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 1848 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى خلال أبريل المقبل، بخلاف 7296 وحدة سكنية أخرى مقرر إنهاؤها خلال العام المالى الحالي.