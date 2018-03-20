المنيا الجديدة تستعد لتنفيذ 89 عمارة إسكان اجتماعي

محمود زكيقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إن الجهاز يستعد لتنفيذ 89 عمارة إسكان اجتماعي خلال الفترة المقبلة.وأكد، في تصريحاته، أن الجهاز سيقوم بالفتح المالي للمشروع خلال شهر من الآن، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق باب التقدم لشركات المقاولات التي تريد تنفيذ المشروع، الأحد

محمود زكي





قال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إن الجهاز يستعد لتنفيذ 89 عمارة إسكان اجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وأكد، في تصريحاته، أن الجهاز سيقوم بالفتح المالي للمشروع خلال شهر من الآن، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق باب التقدم لشركات المقاولات التي تريد تنفيذ المشروع، الأحد الماضي.

وأوضح أن الجهاز طرح عددًا من المشروعات الجديدة بالمدينة والتي تستهدف رفع الكفاءة لأحياء المدينة خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه تم طرح مشروع استكمال أعمال تطوير الأرصفة والجزر الرئيسية بالمدينة، والاستعداد لطرح تنفيذ أعمال طرق منطقة الامتداد الجنوبي بمساحة 257 فدانًا، وطرح أعمال طرق لعدد 64 قطعة قطعة بالحي السابع بالمدينة.

وأشار إلى أنه جارٍ الرفع المساحي لمنطقة الامتداد الجنوبي، بمساحة 257 فدانًا، منوهًا بأنه تم الفتح المالي لتنفيذ المرحلة الأساسية للطرق المحيطة لمشروع الإسكان المتوسط “دار مصر”.

ولفت إلى أنه تم إسناد أعمال الأسفلت لمنطقة الإسكان الاجتماعي لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

ونوه بأنه جار تنفيذ أعمال المرافق الداخلية لمنطقة 140 فدانًا الخاصة بالتوسعات الشمالية للمدينة، حيث تشمل أعمال المرافق تنفيذ أعمال مياه وصرف وطرق لتلك المنطقة حيث تقوم بتنفيذ المشروع شركة النصر العامة للمباني “إيجيبكو” إحدى شركات قطاع الأعمال العام وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 28 مليون جنيه.

وذكر رئيس جهاز تنمية المنيا الجديدة أن شركة المقاولات المصرية “مختار إبراهيم” تقوم بتنفيذ أعمال المرافق بالحى الثالث والحي الرابع بالمدينة، بتكلفة تقدر بحوالي 160 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم أيضًا بتنفيذ أعمال المرافق لمنطقة 1400 فدان، بتكلفة 160 مليون جنيه أيضًا، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعين خلال العام المالي المقبل.