المنيا الجديدة: تخصيص 7 قطع عمرانى متكامل منذ 2019 وحتى 2021

خصص جهاز مدينة المنيا الجديدة 7 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل، وذلك بداية من عام 2019 حتى 2021.

وأوضحت مصادر لـ«المال» أنه خلال عام 2019 تم تخصيص قطعة أرض لصالح شركة إمكان للاستثمار العقارى، بمساحة فدان وبسعر 1795 جنيها للمتر.

وفى عام 2020، تم تخصيص 3 قطع لصالح 3 شركات هى: «عامر للتنمية السياحية»، و«كيميت للتنمية والاستثمار»، و«جمعية الترابط والتكافل للتنمية»، وبمساحات تصل لنحو 57 و21 و11 فدانا على الترتيب، وبأسعار تبلغ 1195 و1200 و975 جنيها على التوالى.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إلغاء عملية التخصيص لشركة كيميت للتنمية والاستثمار، لعدم موافاتها للالتزامات المالية الموضوعة من استكمال نسبة السداد، وكذلك الأقساط نصف السنوية، لافتة إلى أنه تم إرسال العديد من التنبيهات للإنذار بالسحب، ولكن لم تستجب الشركة.

وخلال العام الماضى، تمت الموافقة على تخصيص قطعتى أرض لصالح شركتى الفرسان للتتجارة والمقاولات، وجمعية مكافحة المخدرات «نماء»، وبلغت مساحات الأراضى حوالى 13 و18 فدانا، بأسعار متر تسجل 1110 و1180 جنيها بالترتيب.

وبالنسبة للأنشطة التعليمية، ضمت المنيا الجديدة 27 مدرسة حكومية وخاصة، وذلك منذ إنشاء المدينة وحتى عام 2021.

عدد المدارس الخاصة بالمدينة يبلغ 7 أبرزها «البريطانية» و«الزهراء» و«المنارة» و«سان مارك»

ويبلغ عدد المدارس الخاصة بالمدينة 7 فقط، هى «البريطانية» وتقع على مساحة 8188 مترا مربعا، و«الزهراء الجنوبية» بمساحة تصل لنحو 5892 مترا.

وتابعت المصادر: كما تضم مدرسة طلائع المستقبل فى منطقة الجامعات بالمدينة على مساحة 16976 مترا مربعا، و«المنارة» على مساحة 9118 متر مربع، وأيضاً «سان مارك» على 4462 مترا.

كما أنه تم تخصيص مدرسة للتعليم الأساسى بالحى الرابع على 5000 متر مربع، وأيضاً «الراعى الصالح» بالحى الأول بمساحة 11714 مترا.

وخصص الباقى لصالح الحكومة، والتى بلغت حوالى 20 مدرسة، تقع على مساحات ممتنوعة وفى أماكن مختلفة بالمدينة.

وخلال الفترة الماضية، شهدت المنيا الجديدة رواجاً فى الطلب على قطع الأراضى من قبل العديد من المستثمرين، وانتعشت الحركة بها، وكثر بعدها عدد الأراضى المخصصة، على غرار تخصيص قطعة أرض لصالح البنك الزراعى المصرى لاستغلالها فى إنشاء فرع بمدينة المنيا الجديد.

ووفقاً لتصريحات مصادر سابقة لـ«المال»، تبلغ مساحة قطعة الأرض نحو 3618 متراً مربعاً، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض 20 مليونا و152 ألف جنيه، وتقع تحديداً بمركز خدمات المدينة، قطعة أرض رقم (24).

وأوضحت أنه تم تخصيص تلك القطعة بالأمر المباشر وبقرار من مجلس إدارة الهيئة، على أن تبلغ مدة الإنشاء نحو 3 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار القرار الوزارى.

وأُنشئت مدينة المنيا الجديدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 1986 وبدأ العمل بها فعليا سنة 1991 وتبلغ مساحتها الكلية 31106.35 فدان والكتلة العمرانية حوالى 6509 أفدنة وتضم مناطق سكنية – خدمية – صناعية – سياحية وترفيهية.

ويقدر إجمالى حجم الاستثمارات فى مدينة المنيا الجديدة بنحو 6.193 مليار جنيه تتوزع على 4 قطاعات رئيسية بالمدينة.

ووفقاً لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الإلكترونى، وصل حجم الاستثمارات فى قطاع الإسكان 2.942 مليار جنيه، بينما وصل لـ 391 مليون جنيه فى قطاع الخدمات، فيما سجلت 2.813 مليار فى قطاع المرافق، وبلغت 45.923 مليون بقطاع الزراعة.