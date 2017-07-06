المنيا الجديدة تبدأ تنفيذ 48 عمارة بمشروع سكن مصر

كشف المهندس سيد همام، نائب رئيس جهاز مدينة وتنمية المنيا الجديدة، إن الجهاز بدأ بالفعل تنفيذ 48 عمارة من مشروع سكن مصر، الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن التنفيذ بدأ في منتصف الشهر الماضي.

وأضاف همام، في تصريحاته لـ”المال”، أن هناك 5 شركات مقاولات تنفذ المشروع وهو الإسراء للمقاولات العامة، بالإضافة إلى جمعية رجالة أسيوط، وكذلك شركة حربي نظير للمقاولات العامة، وشركة البنا للتشييد والبناء.

كانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن تنفيذ مشروع جديد، تحت عنوان “سكن مصر”، وهو عبارة عن إسكان إجتماعي متميز يتم فيه تشطيب الوحدة على أعلى مستوى، حيث يبلغ مساحة الوحدة بالمشروع 100 متر مربع.

وتابع نائب رئيس الجهاز، أن شركة مختار إبراهيم للمقاولات العامة تنفذ أعمال مرافق بالمدينة بتكلفة تبلغ 140 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ طرح تنفيذ 18 عمارة إسكان متوسط “دار مصر” بالمدينة.

وأشار إلى أن الجهاز يستهدف 700 مليون جنيه في ميزانية العام الجديد 2017/ 2018، مشيرًا إلى أن الميزانية الجديدة تزيد 80 مليون جنيه على الميزانية الحالي 2016/ 2017.

وذكر أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 1848 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، خلال أبريل المقبل، بخلاف 7296 وحدة سكنية أخرى مقرر إنهاؤها خلال العام المالى الحالي.

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مأخذ المياه (أعمال كهروميكانيكية)، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق القديم ورفع أعمدة الإنارة ووضعها بالجزيرة الوسطى من بداية مدخل المدينة (قرية الشرفا) اتجاه القاهرة وحتى مدخل المدينة (إدارة المرور)، مشيرًا إلى أنه تم طرح هذه الأعمال فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأكد أنه جارٍ طرح مناقصة عامة لتنفيذ أعمال مرافق 1400 فدان إسكان استثماري بالمدينة، خلال الفترة الحالية، بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه جارٍ تصميم المرافق لقطعة بمساحة 140 فدانًا سيتم طرحها للتنفيذ خلال الربع الأخير من العام الحالي، وتبلغ تكلفة تنفيذ مرافقها حوالى 20 مليون جنيه.

وأشار رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إلى أنه جارٍ ترفيق وتجهيز 257 فدان أراض خدمية لطرحها على المستثمرين خلال 2017.

وأكد أنه جارٍ طرح أعمال مرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعي المجاورتين الرابعة والخامسة، بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه، لافتًا إلى أن عددًا من شركات المقاولات تتنافس للحصول على تنفيذ تلك الأعمال، ومن أبرزها المقاولون العرب وحسن علام ومختار إبراهيم.