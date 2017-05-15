المنيا الأولى فى تقييم الصحة لإنجاز حصر مرضى فيروس سى

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن حصول المحافظة على المركز الأول فى تقييم الوزارة لمعدل إنجاز خطة المسح الطبي لفيروس ـ سى ـ للمواطنين على مستوى محافظات الصعيد وذلك بنسبة 88%، وذلك ضمن مبادرة القضاء على مرض فيروس سى تحت عنوان: ( يا حنا يا هو) والتى تتم تحت إشراف قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة.

قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية بدأت أعمال المسح الطبي لفيروس سى للمواطنين في القرى منذ 14 فبراير الماضي من خلال إدارات المديرية التسع، حيث تم فحص ما يزيد على 250 ألف مواطن في أكثر من 110 قرى من المنيا، وتمت إحالة المرضى المكتشف إصابتهم إلى مراكز علاج الفيروسات الكبدية بالمحافظة لتلقى العلاج.

وأضافت وكيل الوزارة، أن أعمال المسح الطبى مستمرة لحصر أعداد المرضى المصابين بفيروس سى في القرى والمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة التسع، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية للمواطنين بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة لتوعية المواطنين بأعراض المرض وطرق الوقاية منه وأهمية إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

ولفتت إلى أنه بعد انتهاء الفحص وثبوت ايجابية العينات يحصل المواطن على خطاب من إدارة الطب الوقائي إلى مراكز العلاج المتخصصة لعمل الـpcr للتأكد من إصابته بالمرض ثم الحصول على العلاج الخاص.

وأشارت إلى أن المسح يشمل 3 محاور منها المواطن بالقرى وهذا ما يقوم به الطب الوقائي والمسح الشامل للعاملين بمديرية الصحة والمصالح الحكومية.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت انطلاق مبادرة (اطمن على نفسك ) في إطار التوعية بأخطار فيروس الكبد الوبائي “سي” وطرق الوقاية والعلاج منه، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي خلال يناير الماضي مستهدفة الوصول إلى مليون مستفيد من أبناء المحافظة.