المنوفي: قانون الغرف التجارية يمنع إجراء الانتخابات بنظام القوائم

طالب حازم المنوفي ، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية ، بضرورة أن تتم انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وفقا للقانون المنظم لعمل الغرف التجارية بالنظام الفردي ، مؤكدا أنه لا يجوز الانتخاب بنظام ” القوائم “.

وطالب كل مرشح بعمل هيئة انتخابية بمفرده ، و أن يقوم بعمل دعاية انتخابية بمفرده و عدم اللجوء للعمل بنظام القائمة و التي تخالف قانون انتخابات الغرف التجارية

مشددا علي أنه لا يقبل اي تجاوزات في إجراء الانتخابات ، أو مخالفة لوائح و قوانين الغرف التجارية ، موضحا أن عمل الانتخابات بنظام القائمة هو ما أدى الي تزعم رئيس الغرفة الأسبق لقائمة و تكون حكر علي أعضاء قائمته فقط ، مؤكدا أنه إذا تم عمل قوائم انتخابية و دعاية مجمعة للقوائم سنتصدي لها بالمرصاد و لم تسمح بإجراء الانتخابات الا بالنظام الفردي

و أضاف رئيس شعبة المواد الغذائية و البقالة ، في تصريحات صحفية اليوم ، الانتخابات بالنظام الفردي وليس القوائم ، يعطي الحق للناخب اختيار اي من المرشحين الذي يجد فيه القدرة علي النجاح في عمل أعضاء الغرفة بالشكل الأمثل ، وليس القائمة كلها ، لان هناك فرق بين انتخاب القوائم والانتخاب بنظام الفردى لأن نظام القوائم يؤدي لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين .

وقال المنوفي، أن الانتخاب بالقوائم مخالفة تتم تحت بصر جميع القائمين على العملية الانتخابية برغم أن القانون أعطاهم الحق لوقف هذه المخالفة .

وأضاف أن الطريقة التى تمارس بها انتخابات الغرف التجارية طريقة مخالفة لقانون الغرف التجارية مما يؤدي إلى خروجها من مضمون الانتخابات وعدم خروج مجالس إدارات بها الرأي والراي الآخر مما يؤدي لمجالس إدارات رخوة غير منتجى ولا تؤدى إلى خدمة منتسيي الغرف التجارية والمجتمع.

وتابع حازم المنوفي قائلا:” لن نقبل بتكرار هذه المخالفات فى العملية الانتخابية القادمة ونقف بكل قوه لمواجهة هذه الممارسات من منطلق خدمة والدفاع على مصالح منتسبي الغرف التجارية و لضمان مجالس تمثل تجار مصر وتعمل جاهدة مع الدولة فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية التي نمر بها.

واختتم قائلا: “أتمنى أن تشهد انتخابات الغرف التجارية منافسة شريفة وتكون طبقا للقانون واللائحة الغرف التجارية وتضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين”.