المنوفي: زيادة سعر السولار لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية

أكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية , بغرفة الإسكندرية التجارية , أن زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه , لن يؤثر على زيادة أسعار المواد الغذائية سواء في ( السوق الحرة أو المقررات التموينية المخصصة لمستحقي الدعم التمويني ).

وشدد المنوفي على أنه لا يجب أن تكون أن كل شركة ستقرر هل ترفع سعر منتجها من عدمه، وفقا لدراسات السوق ومدى تأثرها، موضحا أن بعض الشركات ستفضل الاحتفاظ بالحصص السوقية الخاصة، بدلا من رفع أسعار بعض منتجاتها.

وأكد أن كل شركة ستتخذ قرارها وفقا لظروفها الخاصة وتكلفة النقل من عناصر الإنتاج لديها.

وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أنه من المؤكد أن آلية “العرض والطلب” هي من تتحكم فى السعر ولكن يوجد ممارسات أخرى تؤدى إلى ارتفاع الأسعار بدون مبرر.

و قال المنوفي إنه سيتم تشكيل غرف عمليات من مجلس إدارة الشُعبة، تتابع توافر وعمل محالات “ البقالة والعطارة والسوبر ماركت ” بالأسواق، للتأكد من توافر السلع بالأسواق ويتم متابعتها لحظة بلحظة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية , و منع تلاعب بعض ضعاف النفوس من التجار بالأسعار علي حساب المواطن او حجب السلع و تخزينها تمهيدا لرفع أسعارها .

و قال رئيس شعبة المواد الغذائية و البقالة، إنه لو حدثت زيادة في الأسعار ستكون من قبل الشركات المنتجة .

وأوضح أن كل شركة ستقرر هل ترفع سعر منتجها من عدمه، وفقا لدراسات السوق ومدى تأثرها، إلا أن بعض الشركات ستفضل الاحتفاظ بالحصص السوقية الخاصة بها ، بدلا من رفع أسعار بعض منتجاتها.

وتابع: “كل شركة ستتخذ قرارها وفقا لظروفها الخاصة وتكلفة النقل من عناصر الإنتاج لديها”.

ويأتي ذلك، عقب قرار الحكومة المصرية برفع أسعار البنزين ، وتطبيق التسعيرة الجديدة اعتبارا من اليوم الخميس 4 مايو 2023 , و اصدار قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية امس الاربعاء 3 مايو 2023 , لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى .

واشارت إلى أنه فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023 .

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .