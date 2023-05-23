«المنوفي» تعتزم زراعة 200 فدان قمح وذرة بتكلفة 20 مليون جنيه في الوادي الجديد

تعتزم شركة المنوفي الزراعية، زراعة حوالي 200 فدان في محافظة الوادي الجديد من محاصيل البرسيم الحجازي والذرة والقمح مطلع شهر سبتمبر 2023 بتكلفة إجمالية حوالي 20 مليون جنيه، وفقا لتصريحات هشام المنوفي رئيس الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن شركة «المنوفي» أنشئت في أكتوبر 2019، وتعمل في مجال استصلاح وزراعة الأراضي الزراعية في محافظة الوادي الجديد، كما تعمل في مجال الثروة الحيوانية إذ تمتلك العديد من الأبقار الألمانية المستوردة.

قال المنوفي، إنه من المزمع زراعة 50 فدانًا من البرسيم الحجازي و75 فدانا من الذرة الصفراء و75 فدانا من القمح ليصبح إجمالي المساحة المزمع زراعتها 200 فدان، لافتا إلى أن تكلفة زراعة الفدان الواحد من التقاوي تبلغ حوالي 6 آلاف جنيه بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى التي تحتاجها المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه من المستهدف توزيع محصول البرسيم الحجازي على مزارع المواشي لتغذيتها بالبرسيم الحجاي فضلا عن توريد الذرة والقمح إلى الصوامع التابعة للدولة بهدف سد احتياجات الدولة المصرية من الذرة الصفراء والقمح.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء 2 بيفود للري المحوري بتكلفة حوالي 5 مليون جنيه بهدف تغطية المساحة الإجمالية المزروعة من المحاصيل المشار إليها، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص 2 بئر مياه بالمواتير الخاصة بها لتوفير الكميات اللازمة من المياه للأرض.

جدير بالذكر أن حجم استثمارات «المنوفي» فى مصر حاليًا حوالي 150 مليون جنيه، إذ وضعت خطة للتوسع في الزراعة وتربية الأبقار المستوردة والدواجن على 3 مراحل، تبلغ مدة كل مرحلة حوالي 3 أعوام.

وتشمل المرحلة الأولى استصلاح الأراضي، تليها الزراعة ثانية، وتنتهى بالثروة الحيوانية، من خلال إنشاء مزرعة على مساحة 50 فدانًا، واستيراد حوالى 400 بقرة ألماني، ومن المقرر إنشاء مزرعة دواجن على مساحة 50 فدانا، تنتج نحو 30 ألف دجاجة كمرحلة أولى ليتم مضاعفة الإنتاج فور الانتهاء مباشرة من الدورة الأولى.

«المنوفي»: اقتراض 10 ملايين جنيه من البنك المركزي نهاية الشهر المقبل ضمن مبادرة الـ5%

ومن جانب آخر، أكد هشام المنوفي، أن شركته تقدمت بملف يحتوي على السجل التجاري للأرض إلى البنك الزراعي لاقتراض حوالي 10 ملايين جنيها، لافتا إلى أنه من المزمع استلام القرض نهاية الشهر المقبل.

وأضاف المنوفي أن القرض يأتي ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 5% للمشروعات الزراعية، لافتا إلى أن تلك المبادرة تدفع المستثمرين إلى زيادة استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية ضمن خطة تنمية الدولة والتوسع في المساحات الزراعية.

وأكد المنوفي أن التفاوض يتم مع البنك الزراعي بصفته الممول الرئيسي للمشروعات الزراعية من خلال جواب استلام الأرض من المحافظة وليس عقد بيع رسمي لها، مضيفا هذا الإجراء يسهل الحصول على القرض من البنك الزراعي.

وتحاول شركة المنوفى التوسع فى المساحة الخاصة بها من خلال بناء حظائر داخل المزرعة، وزراعة كميات كبيرة من النخيل، بالإضافة إلى إنشاء محلب يتسع العديد من الأبقار لحلبها فى وقت قصير، فضلا عن إدخال التكنولوجيا في التربية بدلا من العنصر البشري.