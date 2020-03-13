المنوفية تناشد المجتمع المدني والأهالي المشاركة في شفط تجمعات المياه وتمهيد الطرق

وعدم لمس أعمدة الإنارة والإبلاغ عن أي أعمدة بها أسلاك مكشوفة

ناشدت محافظة المنوفية القطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والشباب والأهالي المساعدة في شفط المياه بعد موجة الطقس السيئ لتي تشهدها البلاد.

وكتبت المحافظة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: تناشد محافظة المنوفية القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والشباب والأهالي خاصة ممن يمتلكون جرارات كسح بمعلونة الوحدات المحلية في شفط تجمعات المياه وتمهيد الطرق في ظل ظروف الطقس السيئ.

كما أهابت المحافظة بالمواطنين عدم لمس أعمدة الإنارة والإبلاغ عن أي أعمدة بها أسلاك مكشوفة بنطاق المحافظة على أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام 2222035/2224899/2239804 .

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد أمر بصرف وجبة غذائية ومكافأة فورية للعاملين بشفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المحافظة، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بضرورة التعامل الفورى مع موجة الطقس السيئ ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الأمطار بكافة نواحى المحافظة والتواجد الميدانى بالشارع للتعامل مع أى ظروف طارئة .

وبدأت منذ صباح أمس كافة أجهزة المحافظة بالتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه ، وأمر المحافظ بدفع المزيد من المعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط مشيرا الى تفعيل غرف العمليات لتلقى أى بلاغات تتعلق بشفط مياه الامطار أو أعمدة الإنارة حفاظا على صحة المواطنين .

وأصدر محافظ المنوفية توجيها أمس الأول برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفورى والتنبيه بالإبلاغ عن أية أعطال أو أعمدة إنارة بها أسلاك مكشوفة كما أهابت المحافظة بالمواطنين عدم لمس أعمدة الإنارة .