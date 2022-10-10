«المنوفى» ترفع استثماراتها إلى 150 مليون جنيه

تعتزم شركة المنوفى لاستصلاح الأراضى والثروة الحيوانية، ضخ 100 مليون جنيه استثمارات جديدة لاستصلاح نحو 200 فدان فى منطقة باريس بمحافظة الوادى الجديد، فى إطار توسعاتها فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة.

ويبلغ حجم استثمارات «المنوفى» فى مصر حاليًا حوالى 50 مليون جنيه، ترتفع إلى 150 مليونًا بعد تنفيذ الخطة الجديدة التى سيتم الانتهاء منها فى 2030.

يشار إلى أن شركة «المنوفى» أنشئت فى أكتوبر 2019، وتعمل فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة واستصلاح الأراضى الزراعية، وتمتلك العديد من الأبقار الألمانية المستوردة.

قال هشام المنوفى رئيس مجلس إدار الشركة لـ«المال»، إن شركته وضعت خطة للتوسع فى الزراعة وتربية الأبقار المستوردة والدواجن على 3 مراحل، مضيفًا أن كل مرحلة منها تبلغ مدتها حوالى 3 أعوام.

ولفت المنوفى إلى أن المرحلة الأولى تشمل استصلاح الأراضي، تليها الزراعة ثانية، وتنتهى بالثروة الحيوانية.

وأضاف أن شركته قررت زراعة 100 فدان «نخيل سيوي» على أن يحتوى الفدان الواحد 70 نخلة، بإجمالى 7 آلاف، مضيفا أن النخلة تنتج 200 كيلو بإجمالى 14 إلى 15 ألف طن مستهدف تصديرها إلى السوقين الأوروبية والعربية.

جدير بالذكر أن مصر هى أكبر منتج للتمور على مستوى العالم، إذ تنتج نحو %18 من حجم الإنتاج العالمي.

وأشار إلى أن الخطة تشمل إنشاء مزرعة للثروة الحيوانية على مساحة 50 فدانًا، واستيراد حوالى 400 بقرة ألماني، إذ تبلغ تكلفة البقرة الواحدة حوالى 65 ألف جنيه، مضيفًا أن الأبقار المستوردة تحتاج إلى أماكن واسعة للتربية لمضاعفة إنتاج الألبان والسلالات.

وقال إن الأبقار المستوردة خاصة الألمانى لها طبيعة خاصة فى تربيتها وتحتاج إلى برنامج غذائى يومى لا يمكن التخلى عنه، كما يتعامل صغار المربين مع تلك الأبقار، فهى تحتاج إلى أعلاف معنية ووجبات غذائية سليمة لإنتاج كميات كبيرة من الألبان، بحسب ما صرح المنوفي.

وتحتاج الأبقار الألمانية أو المستوردة بصفة عامة إلى طبيعة خاصة فى تربيتها، إذ يجب أن يخصص لها أماكن لعزل النافق، وعزل الأبقار المقبلة على الإنجاب لعدم حدوث تكدس داخل المزرعة.

وتابع «المنوفى» أنه من المقرر إنشاء مزرعة دواجن على مساحة 50 فدانا، تنتج نحو 30 ألف دجاجة كمرحلة أولى، مضيفا أنه سيتم مضاعفة الإنتاج فور الانتهاء مباشرة من الدورة الأولى.

وأوضح أن الخطة تشمل حفر 2 بئر للمياه، بعمق 500 متر بتكلفة 6 ملايين جنيها، مضيفا أن البئر الواحد سيغطى حوالى 100 فدان داخل المزرعة من مستلزمات مياه الري.

وأشار إلى أن الشركة وضعت الأساسيات اللازمة للمزرعة الجديدة فى منطقة باريس بالوادى الجديد، من خلال إنشاء محطات للطاقة الشمسية، وشبكات متعلقة بعملية استصلاح الأراضي، فضلا عن استيراد محلب ألى ومبردات متعلقة بعملية إنتاج الألبان، وإنشاء مصنع للتعبئة.

وتابع «المنوفى» أن عدد العمالة فى المزرعة يبلغ حوالى 25 عاملا، إضافة إلى 5 سيارات لنقل مستلزمات المزرعة، والمخلفات والعمال، والسولار.

وتحاول شركة المنوفى التوسع فى المساحة الخاصة بها من خلال بناء حظائر داخل المزرعة، وزراعة كميات كبيرة من النخيل، بالإضافة إلى إنشاء محلب يتسع العديد من الأبقار لحلبها فى وقت قصير، فضلا عن إدخال التكنولوجيا فى التربية بدلا من العنصر البشرى.