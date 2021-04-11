استثمار

المنظمة العربية للسياحة: الحوكمة والابتكار بالديجيتال طرق لتحويل جائحة كورونا لمنحة

إلى جانب السياحة الداخلية
دعاء محمود 10:59 م, الأحد, 11 أبريل 21 10:59 م, الأحد, 11 أبريل 21

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قال شريف فتحى، الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، إن عام 2020 كان من أصعب الأعوام التى مرت على الاقتصاد العالمى بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والتى أثرت بالسلب أيضا على قطاع السياحة.

وأضاف فتحى خلال كلمته منذ قليل، في المؤتمر الثانى لسلسلة لقاءات المعرفة تحت عنوان التحول الرقمي للسياحة العربية “نحو سياحة عربية بينية ودولية آمنة”، أن الجائحة أبرزت أهمية الاستثمار في البنية الرقمية لأن العالم لن يعود كما كان قبل كوفيد 19.

السياحة الداخلية طوق نجاة

وتابع أن أزمة كورونا لفتت أنظار العالم إلى السياحة الداخلية، مطالبا بعدم إهمالها ووضعها ضمن الأولويات خاصة وأنها كانت بمثابة طوق النجاة للعديد من الدول.

وأشار إلى أن الوعى الصحى أصبح مرتفع لدي المسافرين، مضيفا أن “الأياتا” أجرت استطلاع رأى حيث أكد 80% من العينة على رغبتهم في وجود ابليكيشن أون لاين يمكن من خلاله التعامل مع الأمور الصحية وإدراتها بأنفسهم، لذا فالتحول الرقمي أصبح مطلب أساسي للسائح.

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الرقمنة أسرع وأكثر ديناميكية مع إدارة الأعمال

ولفت فتحى إلى أن كوفيد 19 أظهر للعالم أن هناك طرق أفضل وأسرع وأكثر ديناميكية وأقل تكلفة من خلال رقمنة التعاملات مع إدارة الأعمال والسياحة بشكل خاص.

شريف فتحي
شريف فتحي خلال اللقاء

وتوقع الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، استمرار حالة التباعد الاجتماعي وزيادة الوعى الصحي لذلك يجب على المقاصد السياحية المختلفة والعاملين بها الاستعانة بالوسائل التكنولوجية التى تمكنها من المنافسة.

وطالب بضرورة أن يتمتع العاملين بالقطاع السياحى بالوعى الكافى لعدم ترك أى أثر سلبي لدى السائحين.

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التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص

ونوه بأن الرقمنة تحتاج إلى حوكمة وقوانين كافية بالإضافة إلى توافر البنية الأساسية( الانترنت_ المعدات ووسائل التواصل)، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق استفادة مشتركة بين الطرفين.

وعن كيفية تحويل أزمة كورونا من محنة إلى منحة، قال فتحى إن الدول التى تتمتع بحوكمة جيدة تستطيع أن تتعامل مع الأزمات، كما أن الابتكار في الديجيتال أحد سبل النجاة، بالإضافة إلى الاهتمام بالسياحة الداخلية.

وكانت المنظمة العربية للسياحة، عقدت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية اللقاء الثاني لسلسلة لقاءات المعرفة بعنوان التحول الرقمي للسياحة العربية “نحو سياحة عربية بينية ودولية آمنة”، وذلك اليوم الأحد بشكل افتراضي عن بعد عبر تطبيق Microsoft Teams.

وتضمنت محاور الجلسة، التحول الرقمي في مجال السياحة كتغيير مستدام وليس فقط لمجابهة تحديات وباء كورونا (Covid-19)، ونظرة عامة على التحول الرقمي في الصناعات المتصلة بصناعة السياحة والتحول الرقمي كمطلب أساسي للسائح مستقبلًا، ودور التسويق الإلكتروني في قطاع السياحة، وتعزيز الابتكار في جودة الخدمات السياحية المقدمة، ومقومات تنمية السياحة العربية البينية والدولية.

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ورأس الجلسات كل من الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف فتحي عطية.

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بقلم دعاء محمود

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