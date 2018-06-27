المنظمة العربية للاستدامة تطالب بتدشين مشروع قومى لإنتاج غاز الميثان من المخلفات

محمد ريحانطالب الدكتور كمال الدسوقى، رئيس المنظمة العربية للاستدامة ونائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، بتدشين مشروع قومى بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ورجال الأعمال؛ للاستفادة من المخلفات الزراعية والعضوية فى إنتاج غاز الميثان من خلال الاستعانة بمراكز الأ

محمد ريحان





طالب الدكتور كمال الدسوقى، رئيس المنظمة العربية للاستدامة ونائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، بتدشين مشروع قومى بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ورجال الأعمال؛ للاستفادة من المخلفات الزراعية والعضوية فى إنتاج غاز الميثان من خلال الاستعانة بمراكز الأبحاث والجامعات المصرية والأجنبية والشركات المتخصصة فى إنتاج غاز الميثان من المخلفات العضوية، مضيفًا أن المشروع سيعمل على حل معظم المشاكل البيئية، بالإضافة إلى أنها مصدر نظيف ورخيص لإنتاج الطاقة.

كما طالب الدسوقى الحكومة بتبنّي حملة قومية لتوعية المستهلكين للاتجاه إلى استخدام الطاقة الشمسية فى المنازل وتغيير النمط الاستهلاكى والتحول إلى استخدام السخانات التى تعمل بالطاقة الشمسية، واستخدمات اللمبة الموفرة للطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء والتى توفر من 20 إلى 30% من الكهرباء، مشيرًا إلى أنه فى غضون 10 سنوات سيتجه العالم كله إلى تغيير نمط استهلاكه وإقباله على المنتجات التى تعمل بالطاقات البديلة.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار مشكلة يعانى منها كل دول العالم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأجور وتكاليف الإنتاج عالميًّا، مشددًا على ضرورة قيام المنتجين بخفض تكاليف الإنتاج للوصول لسعر عادل من خلال ترشيد النفقات والبحث عن مصادر غير تقليدية للطاقة لتقليل الأعباء المالية وتوفير سلع بأسعار مناسبة، مضيفًا أن هناك دورًا مشتركًا بين الحكومة والمنتجين والمواطن فى إحداث توازن بين أسعار السلع وتكاليف الإنتاج للوصول إلى سعر عادل لكل الأطراف وتشجيع التوسع فى المشاريع الإنتاجية، مضيفًا “لا بد أن يكون للدولة دور فعال فى تطبيق القانون والمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية ليشعر المواطن أن الدولة شريك رئسي وفعال فى تنمية المجتمع”.

وأوضح أن تشجيع الحكومة للقطاع الخاص فى توسيع استثماراتهم وزيادة الإنتاج يخلق فرص عمل للشباب ويحقق الاستدامة، وهو ما يؤدى إلى إحداث توازن فى الأسعار، مشيرًا إلى دور الدولة فى تنظيم العلاقات بين جميع الأطراف بما يتماشى مع آليات السوق الحرة وبما يخدم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والخارجية.

ودعا الحكومة إلى النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدخالها فى منظومة إنتاج الطاقات من المصادر البديلة والتوسع فى إنشاء مشاريع تدوير المخلفات للاستفادة منها فى إنتاج الغاز وإعادة تدوير الورق والمواد الصلبة، لافتًا إلى أن كلًّا من الصين واليابان يعتمد اقتصادهما على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

فى السياق نفسه أكد الدسوقى أن المنظمة العربية للاستدامة تقوم بتوفير كل الاستشارات لمشاريع الشباب مجانية، خاصة فى المشاريع الخاصة بالطاقات المستدامة ومشروعات الشباب ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عمل مؤتمرات سنوية للحفاظ على البيئة مثل المؤتمر السنوى لقش الأرز للاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة إدخالها فى منظومة الإنتاج.