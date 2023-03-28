المنظمة البحرية الدولية تضع خطة محدثة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

عقدت المنظمة البحرية الدولية (IMO) اجتماعا خلال الاسبوع الجاري بمشاركة عددا من الدول من بينها مصر، بهدف مناقشة تطوير مشروع استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لعام 2023 بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) من السفن.

شارك في الاجتماع العديد من الدول تصل الى 80 دولة، وذلك بمشاركة تصل الى قرابة 750 مشاركة من دول أعضاء المنظمة، وذلك حسب مصدر مسئول بقطاع النقل البحري.

وحسب تقرير صادر عن المنظمة البحرية العالمية ” ترجمته المال ” فان موضوعات المناقشة كانت عبارة عن مقترحات تتعلق بالتعديلات المحتملة على نظام جمع بيانات استهلاك وقود السفن (DCS) التابع للمنظمة البحرية الدولية.

وأوصى الفريق بضرورة مواصلة النظر في مشروع التعديلات المقترحة على نظام جمع بيانات استهلاك وقود السفن( DCS ) من قبل الفريق العامل المعني بتلوث الهواء وكفاءة الطاقة.

وكان قد تم اعتماد إستراتيجية المنظمة البحرية الدولية الأولية بشأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن في عام 2018.

وحسب التقرير فمن المتوقع أن يتم اعتماد الاستراتيجية المحدثة والمعدلة من قبل لجنة حماية البيئة البحرية (MEPC) ، وهي هيئة صنع القرار، في دورتها الثمانين القادمة في الفترة من 3 إلى 7 يوليو 2023.

وذكر التقرير أنه لم تغطي اتفاقية باريس 2015 التي تسعى للتخفيف من آثار التغير المناخي، موضوع النقل البحري الدولي، حيث زاد الضغط على المنظمة البحرية الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب توقع زيادة انبعاثات الشحن بالأرقام المطلقة والنسبية.

وفي عام 2016 تم الاتفاق على تطوير إستراتيجية معينة، وخلص الاتفاق باعتماد الاستراتيجية الأولية في عام 2018، كما يُنظر إلى ذلك كخطوة أولى، مع توقع إستراتيجية معدلة في عام 2023.