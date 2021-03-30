المنظمة البحرية الدولية ترسل خطاب شكر لمصر بعد نجاحها في تعويم السفينة الجانحة

أرسل رئيس المنظمة البحرية الدولية، كيتا ليم، خطاب شكر إلى مصر بسبب تعاملها الاحترافي في أزمة جنوح السفينة البنمية في المدخل الجنوبي لقناة السويس والذي نتج عنه تعويمها وإعادة فتح أهم ممر ملاحي في العالم إلى للعمل.

وقال رئيس المنظمة البحرية الدولية في خطابه الذي أصدره اليوم الثلاثاء، إن المنظمة البحرية الدولية والأمانة العامة تعرب عن شكرها وثنائها لحكومة جمهورية مصر العربية، على الجهود المتميزة لحل التحديات التي أثارها جنوح السفينة في قناة السويس.

وأوضح خلال خطابه” كما أود أن أعرب لكم شخصيًا عن تقديري للاجتماع الذي عقدناه اليوم ومن أجله توفير تحديثات قيمة وأحدث المعلومات عن حادثة قناة السويس”.

وأثني رئيس المنظمة البحرية الدولية على التعاون المعروض والعمليات المكثفة والدؤوبة التي أطلقتها الحكومة بعد تعويم السفينة بأمان واستئناف العبور عبر واحدة من أكثر الطرق ازدحامًا في العالم.

وتوجه رئيس المنظمة البحرية الدولية بتقديره أيضًا إلى عمال الإنقاذ والقاطرات والجرافات وجميع الأطراف الأخرى المعنية التي ضمنت أن السفينة وطاقمها وحمولتها والبيئة ظلت محمية طوال الحادث كما هو موضح سابقًا، قائلا: ” أتطلع إلى تلقي معلومات من التحقيق في حتى تتمكن المنظمة البحرية الدولية من التصرف بناءً على أي توصيات مناسبة مستمدة من النتائج “.