المنطقة اللوجيستية بمرسى مطروح تنتظر توصيل المرافق

أبو اليزيد: الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمنطقة وإرسالها لجهاز تنظيم التجارة الداخلية معتز محمود قال المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، إنه تم إنهاء الدراسات الخاصة بتوصيل المرافق إلى المنطقة التجارية اللوجيستية بالكيلو 25 طريق مطروح الإسكندرية.



وأضاف لـ”المال” أنه تم إرسال هذه الدراسات لجهاز تنظيم التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، صاحب الولاية على المشروع المقرر إقامته على الأراضى فى الكيلو 25.



وأوضح مدير مديرية التموين بمطروح، أن تخصيص الـ50 فدانًا بالكيلو 26 طريق مطروح الإسكندرية تم لصالح وزارة التموين لإقامة منطقة الخدمات المتكاملة، والتى من المقرر أن تقوم وزارة التموين بتنفيذها فى بعض المحافظات، مما سيكون له أكبر الأثر فى الحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها.



وخصصت محافظة مطروح نهاية عام 2015 قطعة أرض من الأراضى المخصصة لمنطقة الصناعات الخفيفة بالكيلو 26، وذلك لإقامة منطقة تجارية متكاملة تشمل جميع أنواع الأنشطة التجارية من مراكز تجارية ومافذ تجزئة ونصف جملة ومناطق خدمات لوجيستية.



وأكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بعد موافقته على هذا التخصيص أن إقامة منطقة تجارية بمطروح تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار الغير مبرر من بعض التجار، واحتكار بعض السلع، مع إتاحة عدد من فرص العمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى خلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كل المجالات والأنشطة التجارية.

