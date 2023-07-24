المنطقة الغربية العسكرية تنفذ أنشطة مجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

نظمت المنطقة الغربية العسكرية عدداً من الأنشطة المجتمعية والفاعليات المميزة خلال الشهر الجاري لخدمة أبناء المجتمع المدني بمحافظة مرسى مطروح، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعي وتوثيق أواصر الترابط وتقديم الدعم للمجتمع المدني.

وأقامت قيادة المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة أشرقت الخيرية وبنك الكساء معرضاً للملابس والمواد الغذائية والأجهزة المنزلية ضم أكثر من ( 100 ألف ) قطعة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظة.

وفي سياق متصل قامت قيادة المنطقة بدفع عدد من القوافل الطبية والبيطرية المجانية لتقديم الدعم اللازم وتوفير العلاج بالمجان للمواطنين فى مختلف التخصصات.

كما تم عقد لقاءً مع عدد من شيوخ وعمد وعواقل وأعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح تناول جهود الأمن والتنمية بنطاق المسئولية ، فضلاً عن بحث مطالب أبناء المحافظة فى كافة المجالات .

وخلال تلك الفاعليات نقل اللواء أح محمد هيثم محمد حلمى قائد المنطقة الغربية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأبناء مطروح مؤكداً على الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لهم.

وأعرب عن اعتزازه بالدور الوطني لشيوخ وعواقل مطروح وجهودهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري على الاتجاه الإستراتيجي الغربي.

من جانبهم أعرب شيوخ وعواقل وعمد محافظة مطروح عن خالص شكرهم وتقديرهم لما تقدمه القوات المسلحة من جهود تنموية لخدمة المجتمع المدني بالمحافظة.