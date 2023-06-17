المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تستعد لتصدير أول شحنة عطور لأمريكا

يعتزم مصنع مؤمن للعطور بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تصدير أول شحنة من العطور والبخور لدولة أمريكا، ضمن التوسعات التي يشهدها المصنع في معدلات التصدير للعديد من الدول.

والتقى محافظ بورسعيد عددًا من العاملين داخل المصنع، واطمأن على تقديم كل سبل الراحة للعمال بالمصنع، مؤكدًا دعمه المستمر للمستثمر الجاد، الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد ويحقق النهضة الاقتصادية المنشودة.

وذلك خلال جولة ميدانية موسعة، لمحافظ بورسعيد اليوم لعدد من المصانع، لمتابعة سير العمل داخل الكيانات الصناعية المختلفة بجنوب بورسعيد، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة نائب مدير المنطقة الصناعية، ومحمد سعد رئيس مجلس إدارة المصنع.

كما تابع محافظ بورسعيد سير العمل والإنتاج داخل مصنع العطور، وتفقد أقسام التصنيع والتعبئة والتغليف، حيث أشاد المحافظ بالمصنع الذى يقدم منتجا يدخل للمرة الأولى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ضمن الطفرة الصناعية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا، وأشاد بجهود الشباب ودورهم في دفع عجلة التنمية والإنتاج بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وتفقد محافظ بورسعيد مصنع إنتاج الإيريسول ومستحضرات التجميل الجاري إنشاؤه بجنوب بورسعيد، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من إنشاء المصنع على مساحة 5000 م، ويضاف لسلسلة الكيانات الصناعية الجديدة التي تشهدها جنوب بورسعيد مؤخرا، موجها بالإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل المصنع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد.