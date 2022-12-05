المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من القوافل الطبية بأحياء بشاير الخير (صور)

قامت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية وعدد من جمعيات المجتمع المدنى والنقابات الطبية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الإجتماعى بدفع عدد من القوافل الطبية إلى منطقة بشاير الخير ( 3 – 5 ) بالأسكندرية وذلك خلال شهر نوفمبر لتقديم الخدمة الطبية بالمجان للحالات المرضية فى كل التخصصات الطبية المختلفة .

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم الدعم الطبى للمواطنين خاصة فى المناطق المستحدثة لسكان العشوائيات .

وضمت القوافل الطبية عدد من سيارات الإسعاف المجهزة عناية مركزة، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، وعدد من العيادات الطبية المتنقلة والمتخصصة فى تنظيم الأسرة والأشعة العادية وأشعة الموجات الصوتية والمعامل والعلاج الطبيعى وبنك الدم والفحص المبكر لأورام الثدى وفحص ذوى الهمم والرمد وأمراض القلب والباطنة والعظام والمخ والأعصاب والمسالك البولية والأسنان والمسح السمعى لطلاب المدارس .

وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية ما يقرب من (75) ألف مواطن من قاطنى بشاير الخير ( 3 – 5 ) بالإضافة إلى سكان المناطق المجاورة، حيث تم توقيع الكشف على (32) ألف حالة، واكتشاف ما يقرب من (2800 ) حالة تحتاج إلى تدخل جراحى تم تحويلهم إلى مستشفيات الأسكندرية لتقديم خدمة طبية متقدمة كما تم فحص أكثر من (160) طفل من ذوى الهمم وصرف العلاج اللازم لهم .

كما تضمنت الفعاليات تنظيم عدد من الندوات الصحية التثقيفية ، وندوات للمجلس القومى للمرأة ، ومعرض للأسر المنتجة ، تنظيم مؤتمر توظيف لعدد من الشركات والمؤسسات الإقتصادية ، وإطلاق حملة بشاير بلا أمية .

تأتى تلك الجهود التى تبذلها القوات المسلحة إنطلاقاً من مسئوليتها الإنسانية والإجتماعية وحرصاً منها على وصول كافة الخدمات لأبناء الشعب المصرى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى المناطق الأكثر إحتياجاً بالمحافظات الواقعة بنطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية .