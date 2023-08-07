المنطقة الشمالية العسكرية تقدم مزايا لذوي الهمم من حاملي كارت الخدمات المتكاملة.. تعرف عليها

قدمت المنطقة الشمالية العسكرية بمحافظة الإسكندرية عددًا من المزايا الجديدة لذوي الهمم من حاملي كارت الخدمات المتكاملة، دعمًا لهم لتخفيف الأعباء المالية على ذويهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كامل الرعاية لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وفي إطار التنسيق المستمر بين محافظة الإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية لتقديم الدعم المجتمعي لذوي الهمم من حاملي كارت الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ووفقاً للبيان الذي أصدرته محافظة الإسكندرية ،جاءت المزايا كالآتي:

١_ إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من حاملي كارت الخدمات المتكاملة من رسوم الاشتراك السنوي الخاص بـ (المركز الأوليمبي ، النوادي والساحات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية ).

٢_معاملة جميع الأطفال من ذوي الهمم بقيم الاشتراك الشهري للألعاب بالقيمة المحددة للعسكريين.

٣_في حال وجود أكثر من حالة للأسرة الواحدة يتم سداد الاشتراك الشهري للطفل الأول وإعفاء باقي الأطفال بالأسرة من رسوم الاشتراك الشهري.

٤_التزام الجمعيات، الهيئات، والجهات الراعية لكل الفئات بتوفير المدربيين ومراعاة كافة القواعد والاشتراطات المهنية والطبية في التعامل تلك الفئات.

٥_ التشديد على جميع العاملين داخل (المركز الأوليمبي والنوادي والساحات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية ) بتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الأنشطة التي يمارسونها.