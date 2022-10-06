المنطقة الشمالية العسكرية تحتفل بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر (صور)

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء أركان حرب أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية، صباح اليوم، مارثون رياضي احتفالا بالذكرى ال 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة وبمشاركة الآلاف من مواطني الإسكندرية من جميع الأعمار وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بدءا من كوبري استانلي حتى مكتبة الإسكندرية، وسط استعدادات كبيرة ومراعاة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

ونظم المارثون المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وبمشاركة جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومديرية الشباب والرياضة، وتضمن مسابقات دراجات ، هوائية وبخارية ومسيرة مشي وجري وغيرها من الأنشطة.

وخلال المارثون؛ هنأ الجميع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالذكري ال 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيين للشعب المصري أن ينعم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام في ظل قيادته الحكيمة.

شارك فى المارثون؛ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء خالد البروي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة، ولفيف من قيادات المنطقة الشمالية العسكرية وقيادة القوات البحرية.