«المنطقة الشرقية» بالجمارك تحصل 40.8 مليون جنيه من التهريب خلال نوفمبر

كشف مصادر جمركية عن أن إجمالي المتحصلات للمحاضر التي تم تحريرها في الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى، دعم العمليات بالمنطقة الشرقية الجمركية، بلغت نحو 40.8 مليون جنيهاً خلال شهر نوفمبر 2022.

وأضافت المصادر أن الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى دعم العمليات بالمنطقة الشرقية الجمركية، حررت عدد 98 محضر ضبط جمركى خلال شهر نوفمبر 2022 بقيمة إجمالية للمضبوطات بلغت مائة وواحد وثمانين مليونا وستمائة وسبعة وثلاثين ألفا ومائة وستة جنيهات.

كما بلغ إجمالي الرسوم الجمركية على المضبوطات أربعين مليونا وثمانمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة أربعة وعشرين جنيها خلال شهر نوفمبر 2022.

فيما بلغ إجمالي المتحصلات أربعين مليونا وثمانمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة أربعة وعشرين جنيهاً.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن إكسسوار محمول وأدوات منزلية ورومان بلى ومستلزمات إنتاج ومواسير نحاس وأجزاء إضاءة وعدد يدوية وداوت صحية.

وأشارت المصادر إلى أن هذا يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات ياسر الشماع رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات للمنطقة الجمركية الشرقية بتشديد لرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهريب الجمركي.

كما يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتورى وكيل أول الوزارة – رئيس مصلحة الجمارك المصرية – بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهريب الجمركي؛ وسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليل زمن إجراءات الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين.