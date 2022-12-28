المنطقة الشرقية الجمركية تصدر تقرير حول أعمالها خلال شهر نوفمبر الماضي

أصدرت الادارة العامة لتكنولوجيا دعم عمليات المنطقة الشرقية الجمركية، تقريرا عن أعمال الادارة خلال شهر نوفمبر الماضي، خاصة في نشاط إحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

وأكد التقرير على وجود اهتمام غير مسبوق من قيادات وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي، وسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليل زمن اجراءات الافراج الجمركى من اجل التيسير على المواطنين.

وشمل التقرير أنه تم خلال نوفمبر الماضي، التوقيع على الوثيقة الفنية للتكامل بين مصلحتى الضرائب والجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (mts ) وشركة e.finance بشأن تبادل البيانات الهيكلية للفواتير التجارية بين منصة نافذة ومنظومة الفواتير الضريبية الالكترونية.

كما تم تعميم بتنفيذ منظومة الأولويات على مستوى جميع المراكز اللوجيستية بعد نجاحها بالمركز اللوجيستى ببورسعيد كمركز تجريبى على البيئة الفعلية، بالاضافة الى تقديم الدعم لادارة المركز اللوجيستى فيما يخص تقارير البيانات الجمركية الغير منتهية مما يؤدى الى حل المشاكل بشكل فورى ومنع التكدس وتقليل زمن الافراج .

كما يتم تقديم الدعم للادارة العامة للتفتيش العام فيما يخص تقارير حالات البيانات الجمركية وخاصة الحالة فى انتظار مرفقات متعامل وتواريخ سداد البيانات الجمركية.

كما تم تسجيل بيانات جميع العاملين بالادارات العامة المختلفة على موقع سلطة التصديق الألكترونى للحصول على وحدة التوقيع الالكترونى مما ييسر على العاملين اداء اعمالهم، وكذا تفعيل التطبيق الآلى للمهمل على مستوى المنطقة الشرقية فور ورود توجيهات وكيل اول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بالتعميم .

كما تم تفعيل اعمال المراجعة اللاحقة على منظومة نافذة خلال شهر نوفمبر، بالاضافة إلى العرض باضافة رسم الضريبة الاضافية الخاص بتحصيلات المراجعة اللاحقة وتم التنفيذ وتنزيل الرسم على جميع قواعد البيانات.

كما تم تلقى اخطارات الاعطال وتنفيذ اعمال الإصلاح لتلك الاعطال وتنفيذ اعمال الصيانة الدورية لجميع اجهزة الحاسب الالى بجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، بالاضافة الى استخراج حجم التعامل لجميع المستخلصين لاستخراج تصاريح دخول بوابات جمارك بورسعيد ومحور قناة السويس لعام 2023 دون حدوث اى تكدس او تاخير وكذلك استخراج حجم التعامل لجميع المتعاملين مع الجمارك لتقديمها الى مصلحة الضرائب والجهات الاخرى.

كما قامت الإدارة العامة للنظم الخاصة بالمنطقة الشرقية الجمركية بدراسة والافراج من بين إدارتي الإعفاءات والافراج المؤقت خلال شهر نوفمبر 2022 بالعديد من البيانات الجمركية، حيث الافراج المؤقت لكافة رسائل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ 2022 COP27 ووزارة البترول وهيئة الطاقة المتجددة وشركة اس جى جى اى لتوليد الطاقة؛ وتم تحويل عدد بيان جمركى للشئون القانونية بإجمالي رسوم وضرائب ومبيعات، وذلك بالإضافة الى الافراج عن بيان جمركى برسم إعادة الصادر وتم الافراج وتسوية بيانات مشمولها أجزاء ولوازم قطارات خاصة بالهيئة القومية للأنفاق.

كما بلغ إجمالي المتحصلات للمطالبات التي تم تحريرها في الادارة العامة للمراجعة اللاحقة – دعم العمليات بالمنطقة الشرقية الجمركية، نحو مليون وسبعمائة واثنين وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً خلال شهر نوفمبر 2022.

كما قامت إدارات المراجعة اللاحقة بتحصيل 46 مطالبة من أصل 86 مطالبة بقيمة إجمالية مليون و779 ألف و240 جنيهاً ، كما انه جارى اتخاذ اللازم لتحصيل باقى المبالغ المالية المستحقة من قبل إدارات المراجعة اللاحقة بالمنطقة شرقيه.