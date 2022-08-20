المنطقة الخضراء.. تعرف على آخر استعدادات وزارة البيئة لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27

كشف وزارة البيئة عن آخر استعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27 فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، الذي يعقد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي.

وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه “المال”، أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP 27 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية السفير سامح شكرى وزير الخارجية والرئيس المعين للمؤتمر، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمبعوث الوزاري للمؤتمر، والوزارات والجهات المعنية.

وتابع التقرير إن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قامت بصفتها المبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ بما يلى:” عقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات المعنية للوقوف على خطة العمل، وتشكيل مجموعات العمل من كل الوزارات المعنية (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وزارة السياحة والآثار، وزارة الصحة والسكان، وزارة الطيران المدني، قطاع الأمن الوطني، وزارة النقل، وزارة التضامن الاجتماعي”.

وقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية باعداد تصور للموضوعات الخاصة بالمسار التفاوضي والبعد السياسي والفني المرتبط بتغير المناخ للمبادرات المقترحة والتنسيق مع شركاء التنمية.

إطلاق الموقع الإلكتروني لمؤتمر المناخ cop 27

و صياغة الرسائل الموضوعية والسياسية، وتوجيه الرسائل الإعلامية، والتنسيق فيما يخص الفنادق وحجم الغرف الفندقية المطلوبة، وإطلاق الموقع الالكترونى الخاص بالمؤتمر وصفحات التواصل الاجتماعى (صفحة الفيس بوك وانستجرام linkedin )و الإعداد للحملة الإعلامية.

Cop 27 استعدادات فنية

وذكرت وزيرة البيئة أن آخر استعدادات مؤتمر cop 27 الفنية تشمل إعداد القائمة المبدئية للمبادرات الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، و اعداد ورقة مفاهيم وخطة تنفيذية لكل مبادرة، و اعداد مصفوفة للتعاون مع شركاء التنمية.

وإعداد قائمة المشروعات الخاصة بالتكيف والخفيف في مجالات الري وتبطين الترع والمصارف، الزراعة، حماية الشواطئ، تأهيل البحيرات والمجاري المائية، تحلية مياه البحر ومحطات المعالجة ,كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، الصناعة، المخلفات.

الأجندة غير الرسمية لـ cop 27

يوم التكيف والزراعة

يعد التكيف والمرونة ذو أهمية حاسمة لجميع الأطراف خاصة البلدان النامية، سيوفر يوم التكيف أيضًا فرصة لمناقشة سلسلة كاملة من القضايا المتعلقة بالتكيف بما في ذلك الزراعة والتغذية وسبل العيش والحماية في المناطق الساحلية ، والخسائر والأضرار ، والحد من مخاطر الكوارث ، والحلول لبناء قدرة الزراعة والأنظمة الغذائية على الصمود للتأثيرات المناخية الضارة ، على سبيل المثال الجفاف والفيضانات.

يوم التمويل

التمويل هو حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية وتوسيع نطاق الطموح ، لذا سنتناول يوم التمويل العديد من جوانب النظام البيئي لتمويل المناخ ، كالتمويل المبتكر والمختلط والأدوات المالية والأدوات والسياسات التي لديها القدرة على تعزيز الوصول وتوسيع نطاق التمويل والمساهمة في الانتقال العادل، ومبادلات الديون بالبيئة.

يوم الطاقة

يتناول يوم الطاقة جميع جوانب الطاقة وتغير المناخ ، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة ، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال العادل في قطاع الطاقة ، والهيدروجين الأخضر كمصدر محتمل للطاقة في المستقبل. كما ستشمل كفاءة الطاقة وطرق إدارة التحول العالمي العادل المتصور في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة والشبكات الذكية وكفاءة الطاقة وتخزين الطاقة كلها عناصر لرؤية شاملة لتطور النظم البيئية للطاقة في المستقبل القريب.

يوم التنوع البيولوجي

سيتعامل اليوم مع الطبيعة والحلول القائمة على النظام الإيكولوجي. كما يسمح بالمناقشة حول تأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجي ووسائل حشد الإجراءات العالمية لمواجهة التحديات لوقف فقدان التنوع البيولوجي والحد من آثار تغير المناخ والتلوث. ستشمل المناقشات أيضًا آثار تغير المناخ على المحيطات ، والأنواع المهددة بالانقراض ، والشعاب المرجانية ، واستدامة المناطق المحمية لتقديم خدمات النظام البيئي للإنسان ، وتأثيرات النفايات البلاستيكية على النظم الإيكولوجية والأنواع المائية ، والحلول القائمة على النظام الإيكولوجي وارتباطها بالمناخ، التخفيف والتكيف.

يوم العلم

سيشمل يوم العلم حلقات نقاش وفعاليات لتقديم نتائج التقارير وتوصياتها وزيادة تعزيز مشاركة مجتمع المناخ والممارسين وأصحاب المصلحة المختلفين لمناقشة الروابط والنتائج المتعلقة بتغير المناخ والمشاركة فيها، وفرصة للانخراط مع المجتمع العلمي والأوساط الأكاديمية وإدخال وجهات نظرهم في الحوار لضمان أن جميع الأعمال والإجراءات تستند إلى العلم ، ومواصلة مناقشة أدوار الأوساط الأكاديمية في دعم العمل العالمي للتصدي لتغير المناخ.

يوم الحلول

سيجمع يوم الحلول ممثلي الحكومات والشركات والمبتكرين لتبادل خبراتهم وأفكارهم بهدف نشر الوعي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وربما بناء التحالفات والتعاون في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركات الناشئة يمكن أن توفر الإبداع والابتكار لجهود مكافحة تغير المناخ. سيجمع يوم الحلول بين الشركات الراسخة والمبتكرين الصغار والمتوسطين إلى جانب ممثلي الحكومة والمؤسسات المالية بهدف تبادل الخبرات ومناقشة التحديات ويحتمل بناء التعاون والتحالفات المستقبلية.

يوم خفض الانبعاثات

منذ اعتماد اتفاقية باريس وعلى طول الطريق حتى غلاسكو في عام 2021 ، قدمت العديد من القطاعات والشركات كثيفة الاستخدام للطاقة خططًا وسياسات وإجراءات تهدف إلى تقليل بصمات الكربون الخاصة بها والتحرك تدريجياً نحو إزالة الكربون. سيوفر اليوم فرصة لمناقشة مثل هذه الأساليب والسياسات ، ولعرض التقنيات بهدف تشجيع وتسهيل التحول المطلوب بشدة والتحول النموذجي نحو اقتصاد منخفض الكربون.

يوم المياه

المياه هو مصدر الحياة، ومع تأثيرات المناخ على المياه وارتباطها بالتنمية وجودة الحياة ونوعيتها، ستتناول المناقشات في يوم المياه جميع القضايا المتعلقة بالإدارة المستدامة لموارد المياه. سيشمل يوم المياه مواضيع مختلفة مثل ندرة المياه والجفاف والتعاون عبر الحدود وتحسين أنظمة الإنذار المبكر.

يوم المرأة

إن دور المرأة في التعامل مع تحديات تغير المناخ هو مهم وحاسم ولا غنى عنه، وخاصة أن المرأة تتحمل عبئًا من آثار تغير المناخ. ويهدف يوم المرأة إلى إبراز هذه القضية في المقدمة وتوفير منصة لمناقشة التحديات القائمة ومشاركة قصص النجاح من جميع أنحاء العالم بهدف زيادة الوعي وتبادل الخبرات وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والإجراءات التي تراعي الفوارق بين الجنسين. سيسلط اليوم الضوء على دور المرأة في التكيف مع تغير المناخ.

يوم الشباب

يهدف هذا اليوم لإشراك الشباب في القضايا ذات الأولوية القصوى، وسيعطي اليوم الفرصة للحصول على حوارات مع أبطال العمل المناخي رفيعي المستوى وأصحاب المصلحة المختلفين لعرض قصص نجاحهم وجهودهم في مكافحة تغير المناخ، وعرض الشباب رؤاهم ومقترحاتهم وأفكارهم.

المنطقة الخضراء في مؤتمر المناخ cop 27

تعد المنطقة الخضراء فى مؤتمر المناخ cop 27، هى منطقة تحت إدارة الدولة المضیفة مخصصة للقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتهدف لمنح الفرصة للدولة والقطاع الخاص والشباب والمرأة والمجتمع المدني لاستعراض قصص نجاحهم فیما یخص تغییر المناخ.

كما سيتم عقد أحداث جانبية مختلفة داخل المنطقة الخضراء بمشاركة الوزراء والرؤساء التنفیذیین والشخصيات رفيعة المستوى من البنوك وشركات القطاع الخاص.

وتضم المنطقة الخضراء مساحة للمعارض، مسرح، وغرف الاجتماعات، مساحة للمجتمع المحلي البدوي، مطاعم وكافيتريات.

كما قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعدة جولات ميدانية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة لحديقة السلام بمدينة شرم الشيخ والتى سيقام بها المنطقة الخضراء حيث تابعت الوزيرة خلال الجولات أعمال التطوير ورفع كفاءة النافورة ورصف الطريق المؤدى الى المنطقة الخضراء، كذلك الأعمال الخاصة بتمهيد الأرض لإنشاء المعرض وخاصة الاجنحة المخصصة للمجتمع المدني و الشباب و العارضين من شركات القطاع الخاص للتأكد من قدرتها واستعدادها لاستيعاب الأعداد المتوقع مشاركتها خلال المؤتمر من مصر و العالم علاوة على الأماكن المخصصة للأطعمة و الكافتيريات و أعمال رفع كفاءة المسرح و الزراعات الموجودة بالحديقة.

وقد تم فتح باب الحجز للاشتراك فى اجنحة المعرض بالمنطقة الخضراء و الاحداث الجانبية على الموقع الإلكتروني للمؤتمر والتى تتضمن عرض لمشروعات الشباب والمرأة بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص والمشروعات القومية .

نبذة عن مؤتمر المناخ cop 27

• مؤتمر سنوي يعقد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي

• يهدف لوضع التزامات ملزمة قانونًا للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

• تم عقد أول اجتماع لمؤتمر الأطراف في برلين بألمانيا في مارس 1995

• تم اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة (COP27) نيابةً عن القارة الافريقية

• من المقرر ان يعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦ -١٨ نوفمبر ٢٠٢٢

• تركز مصر خلال استضافتها على الموضوعات الملحة ذات الأولوية في القارة الافريقية خاصة والدول النامية عامة موضوعات التكيف وتمويل المناخ

• تتطلع مصر الى البناء على مخرجات جلاسجو لوضع هدف عالمي للتكيف طبقاً لبرنامج عمل “من جلاسجو – شرم الشيخ”، خاصة بعد الانتهاء من كتيب قواعد باريس (Paris Rulebook.>

رؤية وأهداف مؤتمر cop 27

• أهداف مصر ورؤيتها متمثلة في أن يكون مؤتمر المناخ cop 27 هو مؤتمر للتنفيذ حيث يهدف إلى الخروج بنتائج موضوعية شاملة وطموحة ومستندة إلى قواعد تتناسب مع التحدي القائم على النواحي العلمية؛ مسترشدةً بالمبادئ التي تستند إلى الاتفاقيات والقرارات والتعهدات والالتزامات، منذ اتفاق باريس 2015 إلى مؤتمر غلاسكو عام 2021.

• تستضيف مصر المؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية وتسعى مصر من خلاله إلى تسريع العمل المناخي العالمي عن طريق الحد من الانبعاثات وزيادة جهود التكيف وتعزيز تدفقات التمويل المناسبة للدول الأفريقية والنامية.

تحويل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء

• الاعتماد على الوسائل الصديقة للبيئة الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى

• وصل عدد الفنادق الحاصلة على النجمة الخضراء حوالي 110أو120 من إجمالى 150 أو160كما حصل 60مركز غوص على العلامة الخضراء

• التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة بالمطار وقاعة المؤتمرات، حيث تم العمل على إنشاء محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجاوات على أسطح مباني مطار شرم الشيخ

• الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات التى تتم من خلال احد الشركات بالجمع و الفصل و التدوير.