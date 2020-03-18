المنطقة الحرة في بورسعيد تمنح 225 عاملا من بلقاس وفارسكور إجازة براتب تحسبا لـ«كورونا»

أسفر اجتماع طارئ عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع مستثمري المنطقة الحرة العامة عن تعليق عمل العمالة الوافدة من قريتى بلقاس بالدقهلية وفارسكور بدمياط واللتين ظهرتا بهما حالات إصابة بفيروس كورونا في المنطقة الحرة العامة الاستثمارية.

تأتي تلك الخطوة فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها بورسعيد تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مجدي كمال مدير جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة التابعة للهيئة العامة للاستثمار، إن لقاء مجلس إدارة الجمعية بالمحافظ انتهى إلى قرار منع العمالة الوافدة من تلك القريتين مؤقتا.

وسوف يتحمل أصحاب المصانع الراتب التاميني للعاملين المغتربين وعددهم 225عاملا، ويتحمل صندوق طوارئ القوى العاملة استكمال باقى الراتب.

ولفت كمال إلى استمرار استقبال مصانع المنطقة للعمالة الوافدة من المحافظات المجاورة بإجمالي 7500 عامل.

وقال إن المنطقة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية وقياس درجة حرارة العاملين داخل المصانع وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية.

وحول تأثير انتشار كورونا بدولة الصين على واردات المصانع من مستلزمات الإنتاج والاكسسوارات، أكد كمال تأجيل المصدرين الصينين للعديد من الطلبيات الخاصة بالمصانع كما امتد التأثير إلى دول أوروبا وأمريكا التى قامت بإلغاء العديد من أوامر طلبها لمنتجات مصانع المنطقة من الملابس الجاهزة.

وأضاف أنه فى حالة استمرار الوضع سيؤدي ذلك إلى تراجع معدلات تصدير المصانع لدول العالم، فيما نفي تعديل مواعيد العمل بمصانع المنطقة إلا فى حالة الطوارئ كفرض حظر التجوال.

وأشار مدير جمعية المستثمرين ببورسعيد إلى أن مجلس إدارة الجمعية من المستثمرين وأصحاب المصانع اتفقوا على تصعيد الإجراءات الوقائية فى حالة تفاقم تداعيات فيروس كورونا .

المنطقة تصدر ٤١٪ من صادرات الملابس الجاهزة لأوروبا وأمريكا

وتتصدر المنطقة الحرة العامة ببورسعيد المرتبة الأولى على مستوى المناطق الحرة التسعة بأنحاء مصر، حيث تصدر ما يمثل ٤١٪ من إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

ويبلغ إجمالى صادرات المنطقة الحرة ببورسعيد ١٢٠٦٨٢٩٠٠٠ دولار خارجى ومحلى(مليار ومائتان وستة وثمانمائة وتسعة وعشرون دولار)

وحققت صادرات المنطقة الحرة العامة الاستثمارية ببورسعيد مليار دولار عام 2018 فيما بلغت صادراتها من الملابس الجاهزة 330 مليون دولار للسوق الخارجي، من إجمالى 45 مشروعا صناعيا عاما وخاصا.

فيما تبلغ عدد المشروعات التخزينية بالمنطقه 17 مشروعا، و٢٠ مشروعا خدميا، ويبلغ حجم العمالة بالمنطقة 40 ألف عامل، فيما تبلغ حجم الواردات من السوق المحلى لمصانع المنطقه 147 مليون دولار، ويبلغ حجم صادرات السوق المحلى 104 ملايين دولار، وويبلغ حجم رؤؤس الأموال بالمنطقة 375 مليون دولار عامه ومليار دولار للمشروعات الخاصة.