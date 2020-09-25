المنطقة الحرة بمطار دبي توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الجمعة، أن سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية.

يستهدف الاتفاق دعم الشركات الإسرائيلية في تأسيس أعمال في دبي. وكانت الإمارات وإسرائيل قد اتفقتا في أغسطس على تطبيع العلاقات بين الدولتين، بحسب “رويترز”.

وكان إيجال أونا، المدير العام للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل قد صرح، أمس الخميس، بأن بلاده والإمارات تواجهان خطرا مشتركا على شبكاتهما الوطنية للإنترنت، خلال مناقشة مشتركة نادرة حول التعاون المحتمل للبلدين بعد تطبيع العلاقات.

وقال أونا موجها الحديث لنظيره الإماراتي، محمد الكويتي، خلال مؤتمر عبر الإنترنت: “نواجه نفس التهديدات، بسبب طبيعة المنطقة وطبيعة علاقاتنا الجديدة العلنية وبسبب هويتنا كدول قوية اقتصاديا وتكنولوجيا”.

وتابع: “نحن نرى تقدما سريعا وأنا متفائل جدا بأن لدينا الكثير من الأشياء المشتركة والكثير لنتبادله”، حسبما أوردت وكالة “رويترز”.

وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس الماضي، قبل أن تعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر الجاري.

يذكر أنه تم التوقيع رسميا على اتفاقيتي سلام بين إسرائيل ودولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 15 سبتمبر الماضي.